في ظل انتشار كورونا.. أطعمة وأعشاب تقوي المناعة وتحارب العدوى



أطعمة عديدة تزيد المناعة اللازمة للوقاية من فيروس كورونا ، إلى جانب النظافة مثل غسل اليدين بشكل متكرر نقدم فيما يلي قائمة بالأطعمة التي يمكنك تناولها لتحسين مناعتك indianexpress:

تحسين نظامك الغذائي

على الجانب الآخر هناك العديد من الأطعمة التي تقى من كورونا وترفع المناعة، خاصة وأنه يلعب الطعام الذي تتناوله جانبًا رئيسيًا في تحديد صحتك العامة ومناعتك. تناول وجبات منخفضة الكربوهيدرات، حيث سيساعد ذلك في السيطرة على ارتفاع نسبة السكر في الدم والضغط.





سيساعد اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات في إبطاء مرض السكري والتركيز على نظام غذائي غني بالبروتين للحفاظ على لياقتك البدنية.







ويمكنك تناول بانتظام الخضار والفواكه الغنية بالبيتا كاروتين وحمض الأسكوربيك والفيتامينات الأساسية الأخرى. بعض الأطعمة مثل الفطر والطماطم والفلفل والخضروات الخضراء مثل البروكلي والسبانخ هي أيضًا خيارات جيدة لبناء المرونة في الجسم ضد العدوى.





الأطعمة الغنية بفيتامين سي

الأطعمة الغنية بفيتامين

تناول الزنك

عشبة البلسان

الكركم والثوم

بصرف النظر عن الحفاظ على نمط حياة صحي وتناول المكملات الغذائية ،





على الحانب الأخر إليك بعض الإجراءات الوقائية لتعزيز المناعة وصحة الجهاز التنفسي.

تناول الأطعمة الغنية بفيتامين سى يساعد في منع نزلات البرد. يعمل كمضاد أكسدة قوي ويحمي من التلف الناتج عن الإجهاد التأكسدي. بالنسبة للعدوى الشديدة ، بما في ذلك الإنتان ومتلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS) ، فقد ثبت أن العلاج بجرعة عالية من فيتامين سي الوريدي يحسن الأعراض بشكل ملحوظ لدى المرضى.مكملات فيتامين د لها تأثير وقائي خفيف ضد التهابات الجهاز التنفسي. يعاني معظم الأشخاص من نقص في فيتامين د ، لذلك من الأفضل استشارة الطبيب بشأن تناول مكمل فيتامين د لتعزيز الاستجابة المناعية.الزنك عنصر حيوي في محاربة كريات الدم البيضاء التي تحارب العدوى. غالبًا ما يجعل نقص الزنك الشخص أكثر عرضة للإصابة بالأنفلونزا والبرد والالتهابات الفيروسية الأخرى. يُنصح بتناول مكملات الزنك ، خاصةً لكبار السن.البلسان مليء بالعناصر الغذائية بما في ذلك المعادن مثل الفوسفور والبوتاسيوم والحديد والنحاس والفيتامينات ، مثل فيتامين أ وب وج والبروتينات والألياف الغذائية. يحتوي البلسان على خصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات تساعد في محاربة البرد والإنفلونزا.تحتوي التوابل الصفراء الزاهية ، الكركم ، على مركب يسمى الكركمين ، والذي يعزز وظيفة المناعة. للثوم خصائص قوية مضادة للالتهابات ومضادة للفيروسات تعزز مناعة الجسم.اشرب الماء الدافئ طوال اليوم.مارس التأملزيادة تناول الكركم والكمون والكزبرة والثوم فهى جميعها أعشاب لتهدئة الجهاز التنفسىاشرب شاي أعشاب أو مغلي من الريحان ، القرفة ، الفلفل الأسود ، الزنجبيل الجاف والزبيب.تجنب السكر واستبدله بالعسلاستنشق البخار بأوراق النعناع وبذور الكراوية.