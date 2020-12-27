احتراما لتاريخه.. حسام حسن يفاجئ حسام عاشور بهذا القرار قبل مواجهة الأهلي

قرر حسام حسن المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى منح شارة قيادة الفريق إلى حسام عاشور خلال مواجهة الأهلى المقرر إقامتها غدا " الإثنين " بملعب الأهلى والسلام فى إطار لقاءات الجولة الثالثة من منافسات الدوري الممتاز .



وجاء قرار حسام حسن بمنح شارة قيادة الاتحاد السكندرى إلى حسام عاشور أمام الأهلى كنوع من التقدير والتكريم للاعب والذى يمتلك تاريخا كبيرا داخل القلعة الحمراء قبل رحيله عن جدران النادى الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية .



وعلى الجانب الآخر زف الإعلامى بشرى سارة لـ جماهير النادي الأهلى بشأن الجنوب إفريقي بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بعد تعافيه من كورونا .



وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعى موسيمانى قد يقود مران الفريق اليوم استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندرى المقرر إقامتها غدا الإثنين فى إطار لقاءات الجولة الثالثة من منافسات الدوري الممتاز .



وأضاف : " من المؤكد تواجد موسيمانى مع الأهلى فى الملعب خلال مباراة الغد أمام الاتحاد السكندرى بعد تعافيه التام من الإصابة بكورونا " .





وكان موسيمانى عانى من الإصابة بكورونا خلال الأيام الماضية ودخل المستشفى قبل أن يتعافى وثبوت سلبية عينة المسحة الطبية التى خضع لها أمس .



