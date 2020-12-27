حازم إيهاب ينشر صور جديدة من حفل زفافه.. شاهد

يذكر أن الفنان حازم إيهاب أعلن عن خطبته في شهر مايو الماضي ، بنشر عدد من الصور بحفل الخطوبة الذي اقتصر على الأهل والأصدقاء بسبب العزل الاجتماعي نتيجة تفشي انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.



