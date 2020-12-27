حازم إيهاب ينشر صور جديدة من حفل زفافه.. شاهد

شارك الفنان حازم إيهاب جمهوره بمجموعة صور جديدة من حفل زفافه ونشرها من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
واحتفل حازم إيهاب بحفل زفافه على عروسه منة داغر في أحد الفنادق الكبرى.
يذكر أن الفنان حازم إيهاب أعلن عن خطبته في شهر مايو الماضي ، بنشر عدد من الصور بحفل الخطوبة الذي اقتصر على الأهل والأصدقاء بسبب العزل الاجتماعي نتيجة تفشي انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.
وكان حازم إيهاب، شارك في فيلم "العارف" وهو من بطولة الفنان أحمد عز، كما شارك فى مسلسل "البرنس" مع النجم محمد رمضان وتأليف وإخراج محمد سامى.
مسلسل "البرنس" إنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته كل من الفنانين أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ريم سامى، عبد الرحمن أبوزهرة وأحمد داش ورحاب الجمل وبدرية طلبة وآخرين.