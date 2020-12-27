ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

حازم إيهاب ينشر صور جديدة من حفل زفافه.. شاهد

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 12:43 م
صدى البلد
Advertisements
أسماء الحسيني
شارك الفنان حازم إيهاب جمهوره بمجموعة صور جديدة من حفل زفافه ونشرها من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

واحتفل حازم إيهاب بحفل زفافه على عروسه منة داغر في أحد الفنادق الكبرى.

يذكر أن الفنان حازم إيهاب أعلن عن خطبته في شهر مايو الماضي ، بنشر عدد من الصور بحفل الخطوبة الذي اقتصر على الأهل والأصدقاء بسبب العزل الاجتماعي نتيجة تفشي انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وكان حازم إيهاب، شارك في فيلم "العارف" وهو من بطولة الفنان أحمد عز، كما شارك فى مسلسل "البرنس" مع النجم محمد رمضان وتأليف وإخراج محمد سامى.

مسلسل "البرنس" إنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته كل من الفنانين أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ريم سامى، عبد الرحمن أبوزهرة وأحمد داش ورحاب الجمل وبدرية طلبة وآخرين.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تعرضها للتنمر.. 10 صور تكشف رشاقة يسرا اللوزي قبل الولادة

قوانين ايفل.. أشهر 10 مقولات لساحر الحديد مؤسس أشهر برج في العالم

أول رسالة من الفضائيين إلى الأرض .. مشروع بحثي يلتقط إشارة غريبة