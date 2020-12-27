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تعليم

مساعد سابق لـ وزير التعليم: لدينا خبرات سابقة في تنظيم الامتحانات خلال أزمة كورونا

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 03:17 م
أحمد الشاهد
قال الدكتور رضا مسعد، مساعد وزير التعليم الأسبق، إن طريقة إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول تتوقف على قرارات رؤساء الجامعات،  بالتنسيق مع أعضاء هيئة التدريس، وكذلك الظروف التي تشهدها كل جامعة.

وأضاف "مسعد" لـ "صدى البلد" أنه في الوقت الحالي أصبح لدينا خبرات سابقة للتعامل مع الوضع الحالي، حيث خاضت الدولة تجربة إجراء الامتحانات العام الماضي في ظل الموجة الأولي من كورونا.

وأوضح، أنه لم يتم رصد أي مشكلات من جانب الطلاب عند إجراء الامتحانات في ذلك الوقت سواء مشكلات صحية أو تنظيمية، فتنظيم الامتحانات وطريقة إدارتها ليست صعبة حتى في ظل وجود كورونا، خاصة مع وجود تجارب سابقة.

وأشار مساعد وزير التعليم الأسبق إلى أن إجراء الامتحانات حضوريا، أفضل الطرق منعا لمحاولات الغش من جانب الطلاب، والتي قد يشهدها نظام (الاونلاين) ولكن إذا لزم الأمر فسيتم إجراؤها أو جزء منها أونلاين من خلال المنصات الالكترونية الخاصة بكل جامعة، حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب.
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