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أخبار العالم

أمطار رعدية غزيرة.. تحذير شديد من الأرصاد السعودية لسكان هذه المناطق

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 02:03 م
أمطار رعدية
أمطار رعدية
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شيماء مصطفى
أصدر المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية، تنبيهًا بشأن استمرار حالة هطول الأمطار الرعدية على منطقة المدينة المنورة اليوم، الأحد.

وحسب ما نقلت صحيفة "سبق" السعودية عن المركز قوله إنها تشمل نشاطًا في الرياح السطحية وتدنّيًا في مدى الرؤية.

وأشار المركز إلى أن الحالة تشمل المدينة المنورة، ومحافظات: الحناكية، والعيص، وخيبر، ووادي الفرع، وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

كما حذر المركز الوطني للأرصاد من حالة الطقس على منطقة حائل ومحافظاتها، مؤكدا أن هطول الأمطار الرعدية سيكون بين متوسطة إلى غزيرة مسبوقة برياح سطحية.

ونبّه المركز من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية قد تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرّمة؛ تشمل محافظات: جدة والكامل وبحرة ورابغ؛ الأجزاء الساحلية.
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