ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

فوائد رئة الخروف وطريقة تحضيرها بأسهل المكونات

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 08:31 م
فوائد رئة الخروف
فوائد رئة الخروف
Advertisements
حياة عبد العزيز
فوائد رئة الخروف كثيرة ومتعددة ولا يعلمها البعض، حيث أنها غير مفضلة لدى الكثير من الأشخاص ولا سيما فئة الشباب، ولكن خلال التقرير التالي نستعرض كل ما تود معرفته عن فوائد رئة الخروف.

ووفقا لموقع "food"، تحتوي رئة الخروف على الكثير من الفوائد الصحية، فهي تضمن البروتين والفيتامينات، حيث يساعدان على تقوية العضلات والدم والغضاريف والجلد.
فوائد رئة الخروف للحامل 
السيدات الحوامل تحتاج أن تتناول العديد من المعادن والفيتامينات التي تعمل على تعزيز صحتها، وذلك بسبب ضعف المناعة والعظام والأسنان وأعضاء الجسم بشكل عام.

وكشفت التقارير أن رئة الخروف تحتوي على الصوديوم، والصوديوم من المعادن التي تعمل على تعزيز الدم في الجسم، وتعالج فقر الدم، وتمنع الإصابة بأمراض الأوعية الدموية.

كما تحتوي رئة الخروف على البوتاسيوم والذي بدوره يعمل في الحفاظ على الجهاز العصبي، ويكون العضلات بشكل سليم وصحي.

طريقة عمل رئة الخروف
تحتار السيدات عند طهي رئة الخروف بسبب المكونات التي تستخدمها العديدة، ومن خلال السطور التالية نستعرض طريقة عمل رئة الخروف بأقل وقت وأسرع الخطوات.

المكونات
رئة الخروف مكعبات.
بطاطس مكعبات.
طماطم مكعبات.
صلصة طماطم.
بصل مفروم.
ثوم مفروم.
2 ملعقة ملح صغيرة.
1/4 ملعقة صغيرة فلفل أسود.
1/4 ملعقة صغيرة توابل.
1/4 ملعقة صغيرة فلفل أحمر حار.

اقرأ ايضا:

طريقة عمل رئة الخروف 
1- نضع إناء مناسب على النار به رئة الخروف مع الملح والفلفل الأسود والخل وكمية مناسبة من الماء.
2- نترك الرئة في الماء للغليان لمدة ساعة إلا ربع.
3- إزالة الرئة من الماء ثم غسلها جيدا.
4-  نضع قدرة على النار ثم نضع الزيت والبصل الطماطم والثوم ورئة الخروف الملح والفلفل الأسود نقلي جيدا ثم نضيف التوابل ونمرق بالماء عندما تطهي رئة الخروف نصف المدة نضيف البطاطس ونترك الكل على النار حتى تطهي جيدا.
5- نزين الطبق بالبقدونس المفروم ويقدم.

فوائد الفشة والطحال
1- تعزيز الجهاز المناعي ضد الأمراض.
2- مكمل غذائي.
3- قتل الأجسام الغريبة التي تدخل الجسم.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

طريقة تحضير شوربة فريك.. 4 وصفات مختلفة

بالشعرية والخضار والكاري.. 5 وصفات متنوعة لـ طريقة عمل شوربة العدس

طريقة عمل شوربة العدس بأشكال مختلفة وفوائد مذهلة

أحلى من المطاعم.. 4 طرق لتحضير طبق سلطة

طريقة عمل اللازانيا باللحم المفروم

محشي الكرنب سر التسوية الصح بدون ما يفك أو يعجن

ترشيحاتنا

الحكومة: غلق كامل لدور المناسبات ومنع سرادقات العزاء والأفراح

تأجيل طعن مرتضى منصور ضد قرارات الأوليمبية لجلسة 14 يناير..شاهد

الموجة الثانية تشتد.. الفرق بين أعراض كورونا القديمة والسلالة الجديدة

بشرى سارة.. العالم ينتظر لقاح كورونا المعجزة.. وهذا موعد صدوره

وزير الرياضة السابق يوجه رسالة غامضة عبر "تويتر"

خاص | حقيقة المفاوضات مع نجم الزمالك لضمه للاتحاد السكندري.. محمد مصيلحي يجيب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد رئة الخروف وطريقة تحضيرها بأسهل المكونات

بملابس كاجوال.. رنا سماحة بإطلالة بسيطة من شهر العسل بأسوان

بملابس مغربية.. زوجة تامر حسني تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها