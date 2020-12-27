فوائد رئة الخروف وطريقة تحضيرها بأسهل المكونات

فوائد رئة الخروف كثيرة ومتعددة ولا يعلمها البعض، حيث أنها غير مفضلة لدى الكثير من الأشخاص ولا سيما فئة الشباب، ولكن خلال التقرير التالي نستعرض كل ما تود معرفته عن فوائد رئة الخروف.
ووفقا لموقع "food"، تحتوي رئة الخروف على الكثير من الفوائد الصحية، فهي تضمن البروتين والفيتامينات، حيث يساعدان على تقوية العضلات والدم والغضاريف والجلد.
فوائد رئة الخروف للحامل
السيدات الحوامل تحتاج أن تتناول العديد من المعادن والفيتامينات التي تعمل على تعزيز صحتها، وذلك بسبب ضعف المناعة والعظام والأسنان وأعضاء الجسم بشكل عام.
وكشفت التقارير أن رئة الخروف تحتوي على الصوديوم، والصوديوم من المعادن التي تعمل على تعزيز الدم في الجسم، وتعالج فقر الدم، وتمنع الإصابة بأمراض الأوعية الدموية.
كما تحتوي رئة الخروف على البوتاسيوم والذي بدوره يعمل في الحفاظ على الجهاز العصبي، ويكون العضلات بشكل سليم وصحي.
طريقة عمل رئة الخروف
تحتار السيدات عند طهي رئة الخروف بسبب المكونات التي تستخدمها العديدة، ومن خلال السطور التالية نستعرض طريقة عمل رئة الخروف بأقل وقت وأسرع الخطوات.
المكونات
رئة الخروف مكعبات.
بطاطس مكعبات.
طماطم مكعبات.
صلصة طماطم.
بصل مفروم.
ثوم مفروم.
2 ملعقة ملح صغيرة.
1/4 ملعقة صغيرة فلفل أسود.
1/4 ملعقة صغيرة توابل.
1/4 ملعقة صغيرة فلفل أحمر حار.
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طريقة عمل رئة الخروف
1- نضع إناء مناسب على النار به رئة الخروف مع الملح والفلفل الأسود والخل وكمية مناسبة من الماء.
2- نترك الرئة في الماء للغليان لمدة ساعة إلا ربع.
3- إزالة الرئة من الماء ثم غسلها جيدا.
4- نضع قدرة على النار ثم نضع الزيت والبصل الطماطم والثوم ورئة الخروف الملح والفلفل الأسود نقلي جيدا ثم نضيف التوابل ونمرق بالماء عندما تطهي رئة الخروف نصف المدة نضيف البطاطس ونترك الكل على النار حتى تطهي جيدا.
5- نزين الطبق بالبقدونس المفروم ويقدم.
فوائد الفشة والطحال
1- تعزيز الجهاز المناعي ضد الأمراض.
2- مكمل غذائي.
3- قتل الأجسام الغريبة التي تدخل الجسم.