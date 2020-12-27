أزمة الوباء تغير ترتيبات رحلات الطيران .. هل لديك "جواز سفر كورونا" ؟

بدأت لقاحات فيروس كورونا في الظهور في الولايات المتحدة وخارجها، وربما يحلم الكثير من الناس باليوم الذي يمكنهم فيه السفر والتسوق والذهاب إلى السينما مرة أخرى، ولكن من أجل القيام بهذه الأنشطة، قد تحتاج في النهاية إلى شيء ما بالإضافة إلى اللقاح مثل طلب جواز سفر لقاح كورونا.





وبدأت العديد من الشركات والمجموعات التكنولوجية في تطوير تطبيقات أو أنظمة الهواتف الذكية للأفراد لتحميل تفاصيل اختبارات كورونا واللقاحات الخاصة بهم، وإنشاء بيانات اعتماد رقمية يمكن عرضها من أجل الدخول إلى أماكن الحفلات الموسيقية أو الملاعب أو دور السينما أو المكاتب أو حتى البلدان.





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وتعاونت "كومون تراست نت وورك The Common Trust Network" وهي مبادرة أطلقتها منظمة The Commons Project والمنتدى الاقتصادي العالمي ، ومقرها جنيف، مع العديد من شركات الطيران بما في ذلك "كاثاي بيسيفيك" و "جيت بلو" و "لوفتهانزا" و "سوييس ايرلاينز" و "يونايتد ايرلاينز" و "فيرجين اتلانتك" بالإضافة إلى مئات الأنظمة الصحية عبر الولايات المتحدة وحكومة أوروبا.





ويتيح تطبيق CommonPass الذي أنشأته المجموعة للمستخدمين تحميل البيانات الطبية مثل نتيجة اختبار كورونا، في نهاية المطاف، دليل على التطعيم من قبل مستشفى أو أخصائي طبي، وإنشاء شهادة صحية أو تمرير في شكل رمز الاستجابة السريعة الذي يمكن عرضها للسلطات دون الكشف عن معلومات حساسة.





وبالنسبة للسفر، يسرد التطبيق متطلبات البطاقة الصحية في نقاط المغادرة والوصول بناءً على خط سير الرحلة.





ويمكنك أن تختبر في كل مرة تعبر فيها الحدود.





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يقول توماس كرامبتون، كبير مسؤولي التسويق والاتصالات في مشروع تطبيق "جواز سفر لقاح كورونا، وفقا لما نقلته شبكة سي ان ان بيزنس، إنه لا يمكنك تلقيح في كل مرة تعبر فيها الحدود.





وشدد على الحاجة إلى مجموعة أوراق اعتماد بسيطة وسهلة التحويل، أو "بطاقة صفراء رقمية"، في إشارة إلى الوثيقة الورقية الصادرة عمومًا كدليل على التطعيم.





كما تدخل شركات التكنولوجيا الكبيرة في هذا العمل، فقد طورت شركة "اي بي ام" التطبيق الخاص بها، المسمى " ديجتال هيلث باس Digital Health Pass" والذي يسمح للشركات والأماكن بتخصيص المؤشرات التي قد يحتاجونها للدخول بما في ذلك اختبارات فيروس كورونا وفحوصات درجة الحرارة وسجلات التطعيم، ثم يتم تخزين بيانات الاعتماد المقابلة لتلك المؤشرات في محفظة متنقلة.





وفي محاولة لمواجهة أحد التحديات المتعلقة بالعودة إلى الحياة الطبيعية بعد توزيع اللقاحات على نطاق واسع، قد يضطر المطورون الآن إلى مواجهة تحديات أخرى، تتراوح من قضايا الخصوصية إلى تمثيل الفعالية المتنوعة للقاحات المختلفة، لكن التحدي الأكثر إلحاحًا قد يكون ببساطة هو تجنب التنفيذ المفكك والنجاح المختلط لمحاولة التكنولوجيا السابقة لمعالجة أزمة الصحة العامة: تطبيقات تتبع جهات الاتصال.





وفي وقت مبكر من الوباء، وضعت شركة ابل تطبيق AAPL وجوجل وضعت(GOOG) واطلقا تنافسهما على الهواتف الذكية لتطوير نظام قائم على Bluetooth بشكل مشترك لإخطار المستخدمين إذا تعرضوا لشخص مصاب بـ كورونا.

كما طورت العديد من البلدان وحكومات الولايات حول العالم تطبيقاتها الخاصة واستخدمتها.

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تقول جيني وانجر، وفقا لـ سي ان ان: "أعتقد أن ما واجه إخطار التعرض لبعض التحديات هو المزيد من خيارات التنفيذ الجزئية، والافتقار إلى القيادة الفيدرالية ... حيث يتعين على كل ولاية أن تفعل ذلك بمفردها، وبالتالي كان على كل ولاية اكتشاف الأمر بشكل مستقل".

ولتشجيع التنسيق الأفضل هذه المرة، دخلت مؤسسة لينوكس في شراكة مع Covid-19 Credentials Initiative ، وهي مجموعة تضم أكثر من 300 شخص يمثلون عشرات المنظمات عبر خمس قارات، وتعمل أيضًا مع اي بي ام و "كومون باس" للمساعدة في تطوير مجموعة من المعايير العالمية لتطبيقات اعتماد اللقاح.

و قال بريان بيهليندورف، المدير التنفيذي لمؤسسة لينكس وفقا لـ "سي ان ان" - "إذا نجحنا، يجب أن تكون قادرًا على القول: لقد حصلت على شهادة لقاح على هاتفي حصلت عليها عندما تلقيت التطعيم في بلد ما، تتمع بمجموعة كاملة من ممارسات الإدارة الصحية الخاصة بها ... والذي اعتدت عليه أن أصعد على متن طائرة إلى بلد مختلف تمامًا، ثم أقدم في ذلك البلد الجديد أوراق اعتماد التطعيم حتى أتمكن من الذهاب إلى الحفلة الموسيقية التي كانت تجري في الداخل والتي كان الحضور فيها مقصورًا على أولئك الذين أظهروا أنهم حصلوا على اللقاح"

وأضاف "يجب أن يكون قابلًا للتشغيل البيني بنفس الطريقة التي يكون بها البريد الإلكتروني قابلًا للتشغيل البيني، بنفس الطريقة التي يمكن بها تشغيل الويب بشكل متبادل"

وتابع قائلا "في الوقت الحالي ، نحن في موقف حيث توجد بعض الأجزاء المتحركة التي تقربنا من ذلك ، ولكن أعتقد أن هناك التزامًا صادقًا من الجميع في الصناعة."

وجزء من ضمان الاستخدام الواسع لجوازات سفر اللقاح هو حساب مجموعة فرعية كبيرة من سكان العالم الذين ما زالوا لا يستخدمون الهواتف الذكية أو لا يمكنهم الوصول إليها.

ويقوم عدد قليل من الشركات ضمن مبادرة Covid-19 Credentials Initiative بتطوير بطاقة ذكية تحقق أرضية وسط بين شهادات اللقاح الورقية التقليدية والإصدار عبر الإنترنت الذي يسهل تخزينه وإعادة إنتاجه.

واستطرد بيهليندورف قائلا "بالنسبة لنا ، يتعلق الأمر بكيفية تخزين بيانات الاعتماد الرقمية هذه ، ويمكن تقديمها ، ليس فقط من خلال الهواتف الذكية ولكن أيضًا بطرق أخرى لأولئك الأشخاص الذين ليس لديهم إمكانية الوصول إلى إنترنت مستقر وأيضًا الذين لا يمتلكون هواتف ذكية ،"

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ومن جانبها، قالت لوسي يانج، إن "القائدة المشاركة لمبادرة أوراق اعتماد كورونا" مضيفة "نحن نبحث في الأمر، وهناك شركات تقوم بعمل واعد حقًا"



