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توك شو

أول مارس تشغيل تجريبي.. وزير الإسكان يحسم موعد انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 08:38 م
الدكتور عاصم الجزار،
الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان
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قسم التوك شو
كشف الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن موعد الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، والهيكل الإداري  للمنشأت والمرافق، موضحا أن المرحلة الأولى 40 ألف فدان يتم العمل فيها وفقا للبرنامج الزمني.

وأكد «الجزار» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة» أنه تم الانتهاء من المرافق والبنية الأساسية للحي الحكومي بالشكل الكامل والمباني جاهزة للاستقبال، معقبا: «إحنا مش بنعزل والانتقال مادي بنظام تقني».

وأوضح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن العمل في العاصمة الإدارية الجديدة بنظام حديث غير ورقي حكومة حديثة والتواصل بمراكز المعلومات بشكل تقني وفني تكنولوجي بنظام إدارة جديد يعتمد على خبرات وتطوير مؤسسي بطرق حديثة».

وأشار إلى أن المباني الحكومة يتم فيها عملية الفرش وسيبدأ العمل في النظام التجريبي في أول مارس، وفي شهر يونيه سيتم إنتقال الحكومة الي العاصمة الإدارية الجديدة، موضحا أن الدولة لديها القدرة على ملاحقة البرامج الزمنية رغم جائحة فيروس كورونا.
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