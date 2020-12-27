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متخصص يكشف الأعراض المتوقعة بعد تناول لقاح فايزر- بايوتيك المضاد لـ كورونا

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 08:54 م
صدى البلد
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عادل نصار
قال الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، إن الدول الأوروبية بدأت حملة منسقة للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن حملة التطعيم تستهدف في مرحلتها الأولى العاملين في المجال الصحي.

وأضاف عودة، في حديثه لقناة "الغد"، أن حملة التطعيم تبدأ بالكادر الصحي، ثم في المرحلة الثانية كبار السن بدءا من سن الـ85 عاما ثم السن الأقل من 75 لـ70 عاما، مشيرا إلى أنه يشعر بالتفاؤل من اللقاحات الموجودة حاليا لمواجهة السلالة الجديدة من الفيروس وخاصة لقاحي "فايزر وموديرنا".

وكشف رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، عن الأعراض التي قد تظهر بعد تناول لقاح فايزر- بايونتيك ضد فيروس كورونا، ومنها الصداع، مشددا على أهمية المتابعة والمراقبة بعد تناول اللقاح، مع التأكيد على تحور الفيروس وتغير جيناته منذ سبتمبر الماضي.

وأشار رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، إلى أن حملة التطعيم تهدف إلى ضمان الحصول على اللقاحات في جميع أنحاء القارة بفرص متساوية، لافتا إلى أن هناك حملة تطعيم كبرى في أوروبا للوقاية من فيروس كورونا كذلك السلالة الجديدة.

من جانبها وصفت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بدء التطعيم، بأنه لحظة مؤثرة من الوحدة في معركة حماية ما يقرب من أربعمئة وخمسين مليون شخص من أسوأ أزمة صحية عامة منذ قرن.

وبدأ قادة دول الاتحاد الأوروبي، في الترويج لحملة التطعيم للعودة إلى الحياة الطبيعية والخروج من الأزمة، موضحًا أن حملة تطعيم غير مسبوقة في دول من بينها فرنسا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا.
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