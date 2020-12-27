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وزير الإسكان: العمل في العاصمة الإدارية الجديدة بنظام حديث غير ورقي

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 09:35 م
العاصمة الإدارية
العاصمة الإدارية
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حمزة شعيب
كشف الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن موعد الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، والهيكل الإدارى للمنشآت والمرافق، موضحا أن المرحلة الأولى 40 ألف فدان يتم العمل فيها وفقا للبرنامج الزمنى.


تابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج "على مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، أنه تم الانتهاء من المرافق والبنية الأساسية للحي الحكومي بالشكل الكامل والمباني جاهزة للاستقبال، معقبا: «إحنا مش بنعزل والانتقال مادي بنظام تقني».


وأوضح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن العمل في العاصمة الإدارية الجديدة بنظام حديث غير ورقي والتواصل بمراكز المعلومات بشكل تقني وفني تكنولوجي بنظام إدارة جديد يعتمد على خبرات وتطوير مؤسسي بطرق حديثة».


وأشار إلى أن المباني الحكومة يتم فيها عملية الفرش وسيبدأ العمل في النظام التجريبي في أول مارس، وفي شهر يونيه سيتم انتقال الحكومة الي العاصمة الإدارية الجديدة، موضحا أن الدولة لديها القدرة على ملاحقة البرامج الزمنية.
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