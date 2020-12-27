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رياضة

محمد صلاح ضمن أسوأ لاعبي ليفربول أمام وست بروميتش ألبيون

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 09:36 م
محمد صلاح جناح نادي
محمد صلاح جناح نادي ليفربول
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إسماعيل محمود
كشفت صحيفة "ليفربول إيكو" البريطانية، عن تقييم لاعبي ليفربول في المباراة التي جمعتهم بـ وست بروميتش ألبيون ضمن الجولة الخامسة عشرة لبطولة الدوري الإنجليزي.

وتعادل ليفربول مع وست بروميتش ألبيون بهدف لمثله، في الجولة الخامسة عشرة لبطولة الدوري الإنجليزي.

وأعطت الصحيفة تقييم 6 من 10 لمحمد صلاح في مباراة اليوم، كأسوأ لاعبي الريدز مناصفة مع ترينت ألكسندر أرنولد وكيرتس جونس، فيما تحصل ساديو ماني وجويل ماتيب وروبرتسون على تقييم 8 كأفضل اللاعبين من طرف ليفربول.

وأشارت الصحيفة إلى أن محمد صلاح حاول تهديد مرمى وست بروميتش لكنه لم يكن فعالًا على مرماهم، إضافةً إلى عدد من الانطلاقات التي أنهاها مدافعو الخصم.

ويحتل محمد صلاح صدارة ترتيب البريميرليج برصيد 13 هدفًا.

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