برلماني يطالب بتوفير لقاح فيروس كورونا لكل المواطنين

قال النائب عصام القاضى ، وكيل لجنة الصحة بالبرلمان إننا نتمنى ان يكون لقاح فيروس كورونا الذى أعلنت عنه وزارة الصحة متاحا لكل المواطنين لكى يحصلوا عليه للعلاج من هذا الفيروس اللعين.





وأشار القاضى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن المواطنين عليهم اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا حال حصولهم على هذا اللقاح ، حتى يحافظوا على صحتهم يكون هذا اللقاح آمنا، لأننا لا نعرف ما إذا كان هذا اللقاح آمنا بنسبة 100 %.





وكانت قد عرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الاستعدادات الخاصة ببدء التطعيم بلقاح فيروس كورونا المستجد على اللجنة العليا لإدارة الأزمة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قبل بدء التطعيم بشكل رسمي.





وقالت وزيرة الصحة، خلال الاجتماع، إنه تم الانتهاء من موقع التسجيل للحصول على لقاح فيروس كورونا، ومناقشة واستعراض الإجراءات التي سيتم تطبيقها في الأماكن التي سيقدم من خلالها اللقاحات.





وأشارت إلى أنه تم الانتهاء من تصميم هذه الأماكن، وما تتضمنه من مسارات سواء للحصول على تطعيم الجرعة الأولى، أو الثانية، وطرق متابعة المواطن بعد حصوله على اللقاح.





وحددت وزيرة الصحة الخطوات التى يمر بها المواطن منذ بدء قيامه بالتسجيل على الموقع الإلكتروني أو الحضور لمكان الحصول عليه، وصولا للمتابعة الطبية من خلال العيادات ما بعد الحصول على التطعيم.