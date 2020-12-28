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تعليم

تعليم جنوب سيناء يختتم أعمال لجنة المقابلات الشخصية للوظائف الإشرافية

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 10:47 ص
صدى البلد
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ايمن محمد
اختتمت   لجنة المقابلات الشخصية للوظائف الإشرافية بتعليم جنوب سيناء  للمسابقة رقم 1 لسنة 2020 لمديرية التربية والتعليم، اعمالها اليوم  وسط إجراءات احترازية.

 عقدت اللجنة  برئاسة محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، وذلك بمقر ديوان المديرية بمدينة طور سيناء وكانت بعضوية عادل عبد الرحمن عتلم وكيل المديرية، والشيخ خليل إبراهيم الحويطي رئيس مجلس الآباء والأمناء والدكتور ايهاب الحو عضو هيئة تدريس بكلية التربية جامعة السويس، وسمير الصاوي مدير مديرية التنظيم والإدارة، وأحمد بخيت نائبا نقيب المعلمين، عدنان توفيق مدير إدارة الموارد البشرية، عطية علي مدير الشؤون المالية والإدارية، أحمد طلعت مدير الشؤون القانونية.  

حيث تقدم للوظائف الإشرافية 5 مدراء لإدارة تعليمية و9 وكلاء لإدارة تعليمية و7 موجهين أول مادة أو نشاط وموجه عام بإجمالي 21 مرشحا، أما المرشحون بتنسيق المرحلة الإعدادية والثانوية فكانوا 23 موجها إعدادي، و2 موجه ثانوي، و10 مدراء لمدرسة إعدادي، و31 وكيلا لمدرسة إعدادي، و3 مدراء لمدرسة ثانوي، و10 وكيلاء لمدرسة ثانوي بإجمالي 79 مرشحا، وتقدم للمرحلة الابتدائية 28 وكيلا لمدرسة ابتدائي، و9 موجها و15 مدراء  لمدرسة.

وكانت قد أعلنت مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء يوم 14 أكتوبر 2020 عن المسابقة رقم 1 لسنة 2020 م للوظائف الإشرافية الشاغرة في نطاق المحافظة لعدد (1) مدير إدارة بإدارة دهب وعدد (2) وكيل إدارة بإدارتي رأس سدر – وطور سيناء وعدد (1) موجه عام  للتربية الفنية، وعدد (15 ) موجها أول مادة  بمواد (فيزياء – أحياء – كيمياء – جغرافيا – رياض أطفال – فرنساوي – تربية زراعية – اقتصاد منزلي – تربية موسيقية – مجال صناعي – حاسب آلي – مكتبات – مواد زراعية – كهرباء علمي – موجه تربية فنية).

وعدد 30 موجها "موجه مادة أو نشاط بالتعليم الابتدائي" 2  لغة عربية، و5 رياضيات، و3 علوم، و5 تربية فنية، و4 تربية زراعية، و2 مجال صناعي، و4 حاسب آلي، و4 اقتصاد منزلي، و1 رياض أطفال،
وعدد (38) موجه مادة أو نشاط بالتعليم الإعدادي، 3 اللغة العربية و6  اللغة الإنجليزية و2 رياضيات و7 علوم و3 حاسب آلي و3 تربية الفنية و1 تربية موسيقية و5 اقتصاد منزلي و3 مجال صناعي و5 تربية زراعية.

وموجه مادة أو نشاط التعليم الثانوي بإجمالي عدد 11 موجها بعدد 1  لغة فرنسية و2  جيولوجيا و1  أحياء و1  كيمياء و6  مواد الفلسفية.

وعدد 15 موجه مادة أو نشاط تنسيق الخدمات والأنشطة 7  تربية اجتماعية و3 مكتبات و1 تربية رياضية و1 تربية نفسية و3 صحافة وإعلام.

وموجه مادة أو نشاط بالتعليم الفني بإجمالي عدد (1 ) موجه مواد تجارية.

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