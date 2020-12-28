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فن

شاهد.. منى زكي وأحمد حلمي وياسمين عبد العزيز في رحلة بحرية

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 10:47 ص
صدى البلد
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ندى فكرى
نشرت الفنانة مني زكي صور جديده لها عبر رحلتها البحرية و ذلك عبر خاصيه الاستوري على حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت منى زكي في الصورة من رحلة بحرية مع زوجها الفنان أحمد حلمي والفنانة ياسمين عبد العزيز وإنجي علي. 

وتواصل الفنانة منى زكي تصوير مسلسلها الجديد "تقاطع طرق" مع المخرج تامر محسن، للحاق بالعرض فى شهر رمضان المقبل، حيث يكثف مخرج العمل عدد ساعات التصوير والمشاهد بشكل يومي وبدون إجازات لإنجاز أكبر عدد من المشاهد خاصة وأن العمل انطلق تصويره في وقت متأخر مقارنة بباقي الأعمال المنتظر عرضها فى الشهر الكريم رغم انتشار فيروس كورونا، مما يشكل خطرًا على طاقم العمل.

ومازال فيلم "الصندوق الأسود" بطولة النجمة منى زكى، يحقق أرقامًا جديدة فى شباك التذاكر، حيث حقق ليلة أمس 70 ألف جنيه، لتتخطى إيراداته الـ5 ملايين ونصف منذ طرحه في السينمات يوم 28 أكتوبر الماضي، من إخراج محمود كامل، وهو الفيلم الذى يعيد منى زكى إلى السينما بعد غياب 3 سنوات منذ تقديمها آخر أفلامها "من 30 سنة" مع أحمد السقا ونور وميرفت أمين وشريف منير.

فيلم "الصندوق الأسود" بطولة منى زكى ومحمد فراج، ومصطفى خاطر، وشريف سلامة، وهلا السعيد وأسماء جلال، قصة وإخراج محمود كامل وسيناريو وحوار أحمد الدهان وهيثم الدهان ومن إنتاج سينرجي وأفلام مصر العالمية، ونيو سينشري وتدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق.

كما حقق فيلم "عفريت ترانزيت" بطولة بيومي فؤاد، ومحمد ثروت وأحمد فتحي، المليون الأول منذ طرحه الأسبوع الماضي، محققًا 35 ألف جنيه فى شباك التذاكر، لتصبح ايراداته 1,174,996، "عفريت ترانزيت" بطولة محمد ثروت وبيومي فؤاد وأسماء أبو اليزيد، وأحمد فتحي ومحمود الليثي، وهدى مجد ومحمود حافظ ومحمد جمعة، ويظهر أحمد فهمي وحمدي الميرغني ومصطفى خاطر ومحمد عبد الرحمن كضيوف شرف في الأحداث، والعمل من إخراج ياسر هويدي، وتأليف أحمد عامر وتامر عبد الحميد وإنتاج شركة سينرجي فيلمز وتدور أحداثه في اطار كوميدي.

اما فيلم "الصندوق الأسود" تدور أحداثه حول ياسمين التي تجد نفسها وحدها في مواجهة لصّين بمنزلها، يؤدي دورهما كل من محمد فراج ومصطفى خاطر، وما يزيد من خطورة موقفها أنها حامل وهو ما يعرض جنينها هو الآخر للخطر.

ويُعرض حاليًا في دور العرض إلى جانب "الصندوق الأسود" أفلام "الخطة العايمة" بطولة على ربيع ومحمد عبد الرحمن وغادة عادل وعمرو عبد الجليل وإخراج معتز التوني، و"زنزانة 7" بطولة أحمد زاهر ونضال الشافعي ومايا نصرى وعبير صبري ومنة فضالي، و"توأم روحي" بطولة حسن الرداد وأمينة خليل، و"الغسالة" بطولة أحمد حاتم وهنا الزاهد ومحمود حميدة، وفيلم عفريت ترانزيت بطولة بيومي فؤاد ومحمد ثروت.
شاهد.. منى زكي وأحمد حلمي وياسمين عبد العزيز في رحلة بحرية
شاهد.. منى زكي وأحمد حلمي وياسمين عبد العزيز في رحلة بحرية
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