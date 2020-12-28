السبكى: مجمع الأقصر الطبى يخدم 1.2 مليون نسمة من أهالي الصعيد

أعلنت إدارة مشروع التأمين الصحي الشامل عن تطوير مستشفى الأقصر الدولي ، لتصبح "مجمع الأقصر الطبي الدولي" بتكلفة مليار جنية لتصبح صرح طبى عالمي يرتكز علي مفاهيم الجودة الشاملة، وذلك لخدمة منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة بمحافظة الأقصر، والتي من المقرر إطلاق المنظومة الجديدة بها قريبًا.





وأكد الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على تنفيذ التأمين الصحي بالمحافظات ومساعد وزير الصحة والسكان، أن إنشاء هذا الصرح الطبي الضخم المتمثل في المجمع الطبي الدولي بالأقصر ، يؤكد حرص الحكومة المصرية ووزارة الصحة والسكان على تقديم المزيد من الخدمات الصحية المميزة لخدمة أهالي الصعيد بشكل عام وأبناء الأقصر بشكل خاص ، كما يأتي انعكاسًا لاهتمام القيادة السياسية بخدمة أبناء الصعيد.





وقال إن الاهتمام بصحة المواطن وتطوير الخدمات الصحية والعلاجية، يأتي على رأس اهتمامات الدولة باعتبار المواطن هو الهدف الرئيسي للتنمية في أجندة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وليس أدل على ذلك من التوسع في إنشاء المراكز الطبية المتخصصة وتطوير المستشفيات وإتاحة العلاج لأي مواطن، والمتابعة المستمرة لتعميم مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد على جميع المواطنين بكافة أنحاء الجمهورية، والذي سيتم تطبيقة مرحليًا على كل محافظات الجمهورية، حيث بدأ الإطلاق في بورسعيد في يوليو من العام الماضي ويمتد ليشمل محافظة الأقصر قريبًا، باعتبارها ثاني محافظات المرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل.





وكشف الدكتور أحمد السبكي، أن مجمع الأقصر الطبي الدولي من المقرر أن تبلغ الطاقة الاستيعابية له 211سرير، ويضم أقسام (باطنه، أطفال، وطب العيون، ونساء وتوليد، ونفسيه وعصبيه، وطب الأورام، وأوعيه دمويه، وأمراض جلديه، وانف وأذن وحنجرة، ومبتسرين، وجهاز هضمي وكبد، وصحة المرآه، و جراحة أورام، و أورام أطفال،و أمراض الدم، و روماتيزم وتأهيل، وامراض قلب وصدر، ورعاية مركزة، وعلاج كيماوي إضافة إلى جراحات (عامه - عظام –مسالك- عظام الاطفال - الفم والاسنان - قلب وصدر- تجميل - وجه وفكين - اوعية دموية - صدر - عمود فقرى - مخ وأعصاب).









فيما يتكون مجمع الأقصر الطبي الدولي من 6مباني منهم مبني رئيسي مكون من 3 طوابق ،إضافة إلى 5 مباني أخرى ملحقة بالمبنى الرئيسي، مشيرًا إلى أنه تجري الأعمال الإنشائية وأعمال التطوير على قدم وساق على مساحة 480ألف متر مربع ، وذلك لخدمة مليون ومائتي ألف نسمة من أهالي الصعيد ، ويأتي ذلك في إطار الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية ودعمها المستمر لتقديم خدمة طبية متميزة لأهالى الصعيد بشكل عام وأهالى محافظة الأقصر بشكل خاص باعتبارها من محافظات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل، والتي من المقرر أن يتم إطلاق المنظومة بها قريبًا.





وأضاف الدكتور أحمد السبكي، أن المبني الرئيسي للمجمع الطبي يضم أقسام (الداخلي والاستقبال والأشعة والمعامل والعلاج الطبيعي والحضانات والعمليات والعناية المركزة وعناية مابعد الجراحة والنساء والتوليد)، إضافة إلى جناح الإدارة ومركز التدريب الذي يضم 4 قاعات للتدريب وقاعة للمؤتمرات وسكن للأطباء والطبيبات والتمريض.

لافتًا إلى الطاقة الاستيعابية بالقسم الداخلي، والتي تبلغ سعتها 125سرير إقامة إضافة إلى 3أسرة عزل، بينما يضم قسم الإستقبال 10غرف إضافة إلى 5ماكينات للغسيل الكلوي لحالات الطوارئ وماكينة لحالات الغسيل من مصابي بفيروس كورونا المستجد، فيما يضم قسم الحروق 10أسرة عناية مركزة ، كما أنه من المقرر أن يقدم قسم الأشعة فحوصات الأشعة المقطعية C.T والأشعة السينية والموجات فوق الصوتية وإيكو ودوبلر والموجات التصادميةوالرنين المغناطيسي.





وفيما يخص العمليات فمن المقرر أن يشمل قسم العمليات الكبرى 5غرف لجراحات (القلب المفتوح، المخ والأعصاب، و العظام ، وزراعة الكلى )، بينما يتكون قسم العمليات الصغرى 4غرف لإجراء الجراحة عامة بإجمالي أسرة 22 سرير لتحضير المرضى والإفاقة، ومن المقرر أن يوجد بالمجمع الطبي الدولي بالأقصر قسم لعميات زرع النجاع وقسم للقسطرة والمناظير ، فضلًا عن قسم العناية المركزة الذي يضم 51سرير عناية مركزة ، وقسم للعناية مابعد الجراحة ويتكون من 12 سرير عناية مابعد الجراحة.





وتابع: من المقرر أن يضم مبنى العيادات الخارجية بمجمع الأقصر طبي الدولي 24 عيادة خارجية في كافة التخصصات الطبية المقدمة وفقًا لاحتياجات أهالي محافظة الأقصر تحت مظلة التامين الصحي الشامل، والتي تخدم أهالينا في صعيد مصر بشكل عام وأهالي الأقصر بشكل خاص ، وذلك على اعتبار محافظة الأقصر ثاني المحافظات التي من المقرر إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة بها، حيث كانت محافظة بورسعيد أولى محافظات المرحلة الأولى والتي تم إطلاق المنظومة بها في يوليو من العام الماضي وتابع : سياسات الدولة تعتمد علي تجهيز المجمعات الطبية الضخمة بأحدث الإمكانات العالمية لتوفير الخدمة الصحية





بينما من المقرر أن يضم أيضًا مبنى لمناظرة حالات الرمد ، ومبنى لبنك الدم، ومبنى مخصص لمرضى الغسيل الكلوي يضم 20 ماكينة للغسيل الكلوي فضلًا عن مبنى مركز طب الأسرة والذي يتم إعدادة وفقًا لأعلى معايير الجودة وفق أعلى المستويات العالمية ، وإضافة إلى الخدمات المكملة كالصيدلية المركزية والمخازن والمغسلة ومحرقة النفايات، وغيرها من الخدمات المكملة.





وشدد السبكي على إتمام أعمال التطوير والإنشاءات الجارية بالمجمع الطبي الدولي بالأقصر والبالغ تكلفتها مليار جنيه وبأعلى مستوى وفي وقت زمني قياسي، لتقديم خدمة طبية مميزة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، مؤكدًا تقديم كافة سبل الدعم اللازم لاستكمال العمل بالمنظومة الجديدة لخدمة أهالي محافظة الأقصر، كما تتم المتابعة المستمرة لجميع التجهيزات بمشروع التأمين الصحي الشامل الجديد من خلال سلسلة من الزيارات الميدانية التي يتم إجراءها دوريًا لكافة المنشآت الطبية بالأقصر، تمهيدًا للتشغيل التجريبي للمنظومة بالمحافظة قريبًا.



