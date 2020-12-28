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وزير الأوقاف: الإرهابيون يعملون على تحريف الكلم عن مواضعه..فيديو

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 12:33 م
وزير الاوقاف
وزير الاوقاف
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آيات أحمد
قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الاوقاف، إن حاجات الانسان الطبيعية لا تقف عند حدود الطعام والشراب او الكساء ولا عند حدود المسكن والدواء ولكنه لديه حاجات مادية ومعنوية وروحية، والانسان كائن متدين بطبعه وفطرته ايا كان الدين الذى يعتنقه فان الناس فى حاجة دائمًا إلى العالم والفقيه والمفتى والمثقف.

وأضاف وزير الأوقاف، خلال كلمته بالمؤتمر المنعقد منذ قليل، أنه اذا لم يجد الناس أبواب مفتوحة لدرء الفساد لاختطفوا الى اتجاهات منحرفة، مؤكدًا أن حاجة الناس الى الافتاء المنضبط كحاجتهم للدواء الناجح،كما أن الدواء يحتاج لعلماء متخصصين فإن الافتاء أيضًا يحتاج إلى أهل العلم والاختصاص.

وتابع وزير الاوقاف، لا يمكن ولا يصح ان نطعم الناس طعامًا فاسدًا أو نعطيهم دواءء فاسدًا فإننا أيضًا لا يمكن أن نسلمهم الى علماء او مفتين منتمين الى جامعات التطرف والارهاب يلقون بهم إلى هوية القتل والتخريب والفساد والافساد بلى أعناق النصوص وتحريف الكلم عن موضعه.
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