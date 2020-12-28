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حوادث

إحباط تهريب مستحضرات تجميل داخل حاوية قطع غيار بميناء بورسعيد

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 01:27 م
احباط تهريب مستحضرات
احباط تهريب مستحضرات تجميل داخل حاوية
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مصطفى الرماح
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المستمرة لمكافحة كافة صور الجريمة لاسيما جرائم التهرب من سداد الرسوم الجمركية .

أكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائى بإدارة شرطة موانىء بورسعيد بالإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس قيام أحد الأشخاص بإستيراد حاوية واردة من إحدى الدول الأجنبية إلى ميناء غرب بورسعيد ، وقيام صاحب الشأن بإخفاء أصناف مخالفة لما هو وارد بالمستندات داخل مخازن سرية بمشمول الحاوية الأصلى (قطع غيار سيارات) بقصد التهرب من سداد الرسوم الجمركية المستحقة.

 عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع الجهات المعنية تم تشكيل لجنة أمنية جمركية لجرد مشمول الحاوية أسفرت أعمالها عن ضبط ( 11360 عبوة مستحضرات تجميل مختلفة الأنواع ) مخبأة داخل قطع غيار السيارات .

جارى تقدير القيمة والرسوم الجمركية والغرامات المستحقة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

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