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أخبار العالم

قرار سعودي عاجل بمنح رخص إنشاء كليات للموسيقى

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 01:42 م
العاصمة السعودية
العاصمة السعودية الرياض
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محمد علي
 منحت المملكة العربية السعودية تراخيص لكليتي موسيقى ، حسبما أعلن وزير الثقافة بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، اليوم الاثنين على تويتر، وفق ما أوردت صحيفة أراب نيوز السعودية الدولية.


حث الوزير بدر آل سعود المؤسسات الأخرى على تقديم طلبات للحصول على التراخيص.

وقال بدر آل سعود: "أدعو جميع المهتمين بالقطاع الخاص وغير الربحي إلى تقديم طلبات الحصول على تراخيص لمعاهد في مختلف المجالات الثقافية على منصة متخصصة ستبدأ عملها بعد 90 يومًا".


كما تستعد وزارة الثقافة السعودية لإطلاق النسخة الثانية من برنامج الإقامة الفنية للفترة 2021-2022.

يستهدف البرنامج الفنانين السعوديين والعالميين والنقاد والباحثين والكتاب ، وسيقام في مبنى رباط الخنجي، أحد مواقع التراث الثقافي لليونسكو في مدينة جدة التاريخية.

والبرنامج مصمم لتشجيع الحوار الثقافي والتفكير النقدي وتبادل المعرفة والخبرة ، وكذلك الحوار بين الأجيال المختلفة.

قرار سعودي عاجل بمنح رخص إنشاء كليات للموسيقى
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