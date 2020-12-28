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محافظات

الكمامة تمنع العدوى 60%| نصائح مهمة للمواطنين للوقاية من كورونا

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 03:14 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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شمس يونس
أعلن مستشفى العديسات للعزل الصحي بالأقصر، اليوم الاثنين، بقيادة الدكتور أحمد فتحي مدير عام المستشفى، عن خروج 8 حالات «كورونا» جديدة، بعد تعافيهم وتلقيهم العلاج المتبع ضمن بروتوكول وزارة الصحة، وجميعهم من كبار السن ومرضي الفشل الكلوي.


وأوضح الدكتور أحمد فتحي مدير عام المستشفى، أن المستشفى سجل 8 حالات تعاف وخروج لحالات «كورونا» خلال يومين، ليصل إجمالي الحالات التي خرجت خلال الموجة الثانية من فيروس «كورونا» 96 حالة تعافي منذ بداية شهر نوفمبر الماضي .

وناشد الدكتور أحمد فتحي مدير عام مستشفى العديسات للعزل، جميع المواطنين بضرورة الوعى بخطورة الوضع الحالي في ظل تفشى الوباء، ومنع التجمعات والحرص على إرتداء الكمامة عند الخروج من المنزل، موضحا أن ارتداء الكمامة يقى من الإصابة بالعدوى 60٪، بالإضافة لعدم التواجد في أماكن التزاحم المختلفه والاعتماد على السوائل والفواكه والخضروات والفيتامينات.
الكمامة تمنع العدوى 60%| نصائح مهمة للمواطنين للوقاية من كورونا
الكمامة تمنع العدوى 60%| نصائح مهمة للمواطنين للوقاية من كورونا
الكمامة تمنع العدوى 60%| نصائح مهمة للمواطنين للوقاية من كورونا
الكمامة تمنع العدوى 60%| نصائح مهمة للمواطنين للوقاية من كورونا
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