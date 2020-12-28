الكمامة تمنع العدوى 60%| نصائح مهمة للمواطنين للوقاية من كورونا

أعلن مستشفى العديسات للعزل الصحي بالأقصر، اليوم الاثنين، بقيادة الدكتور أحمد فتحي مدير عام المستشفى، عن خروج 8 حالات «كورونا» جديدة، بعد تعافيهم وتلقيهم العلاج المتبع ضمن بروتوكول وزارة الصحة، وجميعهم من كبار السن ومرضي الفشل الكلوي.





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وأوضح الدكتور أحمد فتحي مدير عام المستشفى، أن المستشفى سجل 8 حالات تعاف وخروج لحالات «كورونا» خلال يومين، ليصل إجمالي الحالات التي خرجت خلال الموجة الثانية من فيروس «كورونا» 96 حالة تعافي منذ بداية شهر نوفمبر الماضي .



