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تعليم

إصابة 3 معلمين بمدرسة في شبين القناطر بـ كورونا

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 06:03 م
مدرسة في شبين القناطر
مدرسة في شبين القناطر
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إبراهيم الهوارى
كشف مصدر مسئول بإدارة شبين القناطر التعليمية بمحافظة القليوبية عن اصابة 3 معلمين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وأنهم حاليا بالعزل المنزلي.
وقال المصدر إن الحالات المصابة من المدرسين وذويهم بعد أن أثبتت التحاليل والأشعة المقطعية إصابتهم بالفيروس وتم منحهم اجازات لحين شفائهم واتمام فترة العلاج. 

من ناحية اخرى أكدت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية أن تلك الحالات المصابة من المدرسين بفيروس كورونا بإجازات رسمية بناء على التقارير الطبية وأنه تم إخطار الطب الوقائي علاوة على تعقيم المدرسة بصفة دورية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

من ناحية اخرى اصيب الدكتور أحمد يوسف مدير مستشفى طوخ المركزى بفيروس كورونا المستجد وتم عزله بالحجر الصحى بمستشفى قها للعزل الصحى.

وقال يوسف أنه أجرى المسحة الخاصة بفيروس كورونا وفى انتظار نتيجة المسحة مشيرا إلى أن حالته الآن مستقرة بعد تلقى بروتوكول وزارة الصحة للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأعلنت مصادر بمديرية الصحة بالقليوبية وفاة طبيب بقسم الجراحة بمستشفى شبين القناطر العام وحاليا بالمعاش متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد مشيرة إلى أن الطبيب تم حجزه بمستشفى عزل قها ثم نقل لمستشفى التأمين الصحي بمدينة نصر حتى وفاته المنية.

واعلن النائب إبراهيم عويس عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بدائرة قليوب والقناطر تعافيه من فيروس كورونا المستجد عقب ظهور نتيجة مسحة أجراها بعد خضوعه للعزل إثر إصابته منذ نحو 10 أيام وكتب على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا.

من جانبه عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية إجتماعا مع غرفة عمليات المحافظة لمتابعة تفعيل خط ساخن بالمحافظة لتلقي الشكاوى الخاصة بجائحة كورونا والعمل على مدار الـ 24 ساعة والتى تضم فى عضويتها ممثل عن وكيل وزارة الصحة والتضامن الاجتماعى والاسعاف ومستشفى بنها التعليمى وبنها الجامعي وقليوب التخصصى والتامين الصحى ومدير ادارة ازمات المحافظة.

ووجه المحافظ بضرورة بإعداد تقرير بحصر أعداد الأطباء والتمريض بكل مستشفى والوقوف على الوضع الحالي للأرصدة من الأدوية. والمستلزمات الوقائية وتفعيل دور اللجان المسئولة عن متابعة وتنفيذ العزل للحالات المشتبهة والمخالطة، مشددا على ضرورة تعقيم وتطهير كل المباني الحكومية وارتداء الكمامات للعاملين والمواطنين المترددين على المصالح الحكومية.

وأكد المحافظ على استمرار مستشفيات العزل (مستشفى قها المركزى- مستشفى حميات بنها- حميات طوخ- 23 يوليو) في استقبال الحالات الطارئة وتقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية وكافة العاملين بالمنظومة الصحية.

كما شدد المحافظ علي المتابعة الجدية لحالة المرضي سواء المتواجدين بالمستشفيات او الذين يتلقوا العلاج بالمنازل والتأكد من توصيل العلاج اللازم لهم من خلال الفرق الطبية التي تصل الي المنازل طبقا لكارت المتابعة وفي المواعيد المحددة.
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