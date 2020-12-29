الاستهانة بالفيروس.. مجدي بدران يكشف أسباب اندلاع الموجة الثانية لوباء كورونا

خبير المناعة و عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة ، عن أسباب اندلاع كورونا مرة أخرى فى الموجة الثانية، مؤكدا أن هناك تصاعدا واضحا فى حالات كورونا وتسارع وتيرة العدوى نتيجة الاستهانة بالفيروس. كشف الدكتور مجدي بدران،









وأوضح مجدي بدران، خلال حديثه لـ "صدى البلد"، عن أسباب الموجة الثانية لوباء فيروس كورونا ، وهي الآتي:









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- العامل المناخى، وأن انخفاض درجات الحرارة وانخفاض الرطوبة، يزيدان من فترات بقاء الفيروسات فى البيئة أكثر من الصيف، مما يزيد من فرص الانتشار وعدوى المواطنين.

- الاستهانة بالفيروس.

- الاستهتار بالتدابير الوقائية.

- اختفاء التباعد الاجتماعي.

- استئناف الأنشطة المعطلة وافتتاح المصانع وعودة الطلبة للمدارس.

