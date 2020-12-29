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الاستهانة بالفيروس.. مجدي بدران يكشف أسباب اندلاع الموجة الثانية لوباء كورونا

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 10:40 ص
أسباب اندلاع الموجة
أسباب اندلاع الموجة الثانية لوباء كورونا
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حياة عبد العزيز
كشف الدكتور مجدي بدران، خبير المناعة وعضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، عن أسباب اندلاع كورونا مرة أخرى فى الموجة الثانية، مؤكدا أن هناك تصاعدا واضحا فى حالات كورونا وتسارع وتيرة العدوى نتيجة الاستهانة بالفيروس.


وأوضح مجدي بدران، خلال حديثه لـ "صدى البلد"، عن أسباب الموجة الثانية لوباء فيروس كورونا، وهي الآتي:


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- العامل المناخى، وأن انخفاض درجات الحرارة وانخفاض الرطوبة، يزيدان من فترات بقاء الفيروسات فى البيئة أكثر من الصيف، مما يزيد من فرص الانتشار وعدوى المواطنين.
- الاستهانة بالفيروس.
- الاستهتار بالتدابير الوقائية.
- اختفاء التباعد الاجتماعي. 
- استئناف الأنشطة المعطلة وافتتاح المصانع وعودة الطلبة للمدارس.
مجدي بدران خبير المناعة مجدي بدران خبير المناعة
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