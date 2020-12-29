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رياضة

شاهد.. عملية جراحية عاجلة لـ حسام عاشور نجم الأهلي السابق

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 10:36 ص
حسام عاشور
حسام عاشور
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عمرو الحلواني
خضع حسام عاشور، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى، إلى عملية جراحية عاجلة بعد الإصابة القوية التى تعرض لها خلال مشاركته أمام الأهلي أمس، الاثنين.


وتلقى الاتحاد السكندرى هزيمة قاسية من قبل الأهلى بأربعة أهداف دون رد فى المباراة التى أقيمت بينهما بملعب السلام فى الجولة الثالثة من منافسات الدوري الممتاز.


وشهدت المباراة تعرض حسام عاشور إلى إصابة بالغة فى وجهه بعد اصطدامه بزميله محمد عطوة، مدافع الاتحاد، فى كرة مشتركة بينهما، ونزف عاشور دما داخل الملعب وتدخل الطبيب وقام بإسعافه.


وكان حسام عاشور انتقل إلى الاتحاد السكندرى قادما من الأهلى فى فترة الانتقالات الصيفية الماضية.


وعلى الجانب الآخر، أشاد الإعلامي أحمد شوبير بالبرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق الزمالك، والجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، مدرب الأهلي.


وقال شوبير خلال برنامجه الإذاعي: "مصطفى محمد غاضب بسبب الاحتراف، فرجاني ساسي تلقى عرضا من الدحيل، زيزو بدأ مباراة سموحة على دكة الاحتياط".


وأضاف: "باتشكيو هايل ولاعبو الزمالك قدموا أداءً جيدا أمام سموحة، ودافعوا عن اسم نادي الزمالك، رغم غياب مصطفى محمد وساسي وطارق حامد ومحمود علاء، وجلوس زيزو على دكة البدلاء".


وتابع: "برافو كمان أكثر لـ موسيماني، المدير الفني للأهلي، هو مدرب فاهم جدا وهيغير شكل الكرة في مصر ومحدش يزعل من كلامي".


واستطرد: "موسيماني بيذاكر لكل مباراة، صدق أو لا تصدق علي معلول الظهير الأيسر لفريق الأهلي، صنع هدفين أمام الأهلي أمام الاتحاد السكندري أمس".


وقال شوبير: "الإسكندرية غرقت أمس، بأهداف الأهلي والزمالك".

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