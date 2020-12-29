ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

هل ظهرت السلالة الخامسة من كورونا؟.. دولة جديدة تكشف عن حالات وبائية غامضة

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 01:28 م
مخاوف دولية من سلالات
مخاوف دولية من سلالات كورونا المتحورة
Advertisements
محمد علي
أعلنت السلطات الأسترالية حالة الاستنفار بعد رصد سلالة من الفيروس مختلفة عن السلالة الحالية، ربما تكون سلالة خامسة غير تلك التي في بريطانيا أو جنوب أفريقيا أونيجيريا، وفق ماذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وكان قد تم رصد السلالة الجديدة في الضواحي الساحلية بشمال سيدني في منتصف الشهر الحالي، وزاد عدد المصابين بها الآن إلى 129 وتقرر فرض عزل عام على حوالي 250 ألفا من سكان المدينة حتى التاسع من يناير.

وأعلنت نيو ساوث ويلز عن رصد ثلاث حالات خلال 24 ساعة ربما كانت كلها مرتبطة بالسلالة التي ظهرت في سيدني. 

وقالت رئيسة وزراء الولاية جلاديس بريجيكليان  "لا أستبعد أن الحالات مرتبطة بسلالة (سيدني)... لكن إلى أن تتأكد هذه الصلة، علينا جميعا في منطقة سيدني الكبرى أن نتوخى الحذر البالغ".

وحدّت سيدني، أكبر مدن أستراليا، من الاحتفالات برأس السنة من خلال حظر التجمعات كبيرة العدد في الأماكن المفتوحة لمشاهدة عروض الألعاب النارية وحثت الناس على البقاء بالمنازل ومتابعة الحدث على شاشات التلفزيون.

وتجنبت أستراليا بدرجة كبيرة أعداد الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد مقارنة بالكثير من الدول المتقدمة الأخرى. 

وسجلت ما يزيد بقليل عن 28300 إصابة و909 وفيات منذ بدء الجائحة.
 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الصحة العالمية تحذر: رصد إصابات بـ كورونا المنك في 6 دول

تصل لـ 45 درجة.. أستراليا تسجل أرقامًا قياسية في ارتفاع درجات الحرارة

17 سلالة جديدة من فيروس كورونا تحيّر العلماء.. وهذا موقف اللقاح منها

عزل المناطق الموبوءة.. هلع في أستراليا بعد ظهور سلالة جديدة من كورونا

استنفار في أستراليا بعد إصابة 17 شخصا بسلالة جديدة من كورونا

أول تعليق لـ الأردن على تفشي سلالة كورونا الجديدة في 4 دول

ترشيحاتنا

الحكومة: لا صحة لإغلاق المخابز حال عدم تسديد أصحابها تكلفة التحويل إلى غاز

شاهد.. العثور على تمساح وثعابين في هذا المكان بالقاهرة

سعر الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء

سر ارتفاع معدل وفيات كورونا فى مصر .. خبير يكشف التفاصيل

سعر الدولار اليوم 29 -12-2020

الأهلي يكشف سبب غياب محمود كهربا عن التدريبات

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد جلسة الكيماوي.. دراسة تنصح بتناول هذا المشروب الساخن

صحتها تدهورت فجأة.. مصابة بـ كورونا تدخل في غيبوبة بعد يوم واحد من ولادة طفلها

مواصفات مرسيدس إي كلاس Mercedes e class 2021 في السعودية..صور