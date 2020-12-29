هل ظهرت السلالة الخامسة من كورونا؟.. دولة جديدة تكشف عن حالات وبائية غامضة

أعلنت السلطات الأسترالية حالة الاستنفار بعد رصد سلالة من الفيروس مختلفة عن السلالة الحالية، ربما تكون سلالة خامسة غير تلك التي في بريطانيا أو جنوب أفريقيا أونيجيريا، وفق ماذكرت وسائل إعلام متفرقة.





وكان قد تم رصد السلالة الجديدة في الضواحي الساحلية بشمال سيدني في منتصف الشهر الحالي، وزاد عدد المصابين بها الآن إلى 129 وتقرر فرض عزل عام على حوالي 250 ألفا من سكان المدينة حتى التاسع من يناير.





وأعلنت نيو ساوث ويلز عن رصد ثلاث حالات خلال 24 ساعة ربما كانت كلها مرتبطة بالسلالة التي ظهرت في سيدني.





وقالت رئيسة وزراء الولاية جلاديس بريجيكليان "لا أستبعد أن الحالات مرتبطة بسلالة (سيدني)... لكن إلى أن تتأكد هذه الصلة، علينا جميعا في منطقة سيدني الكبرى أن نتوخى الحذر البالغ".





وحدّت سيدني، أكبر مدن أستراليا، من الاحتفالات برأس السنة من خلال حظر التجمعات كبيرة العدد في الأماكن المفتوحة لمشاهدة عروض الألعاب النارية وحثت الناس على البقاء بالمنازل ومتابعة الحدث على شاشات التلفزيون.





وتجنبت أستراليا بدرجة كبيرة أعداد الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد مقارنة بالكثير من الدول المتقدمة الأخرى.





وسجلت ما يزيد بقليل عن 28300 إصابة و909 وفيات منذ بدء الجائحة.



