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أخبار العالم

سفير إسرائيل السابق بـ تركيا يفضح مساعي أردوغان للتطبيع

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 03:10 م
سفير إسرائيل السابق
سفير إسرائيل السابق بـ تركيا يفضح مساعي أردوغان للتطبيع
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سمر صالح
ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية اليوم، الثلاثاء، أن السفير الإسرائيلي السابق لدي تركيا "بيني أفيفي" فضح مساعي الرئيس التركي رجب  طيب أردوغان لتطبيع العلاقات بين تل أبيب وأنقرة.


وقال "بيني أفيفي" إن إسرائيل تتعامل بجدية مع نية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن تطبيع العلاقات معاها.

 
وأضاف أن خطوات أردوغان نحو إعادة العلاقات مع غسرائيل جاءت بسبب تحركات الدول العربية  نحو التطبيع إلى جانب قضية العقوبات الأمريكية.


وأوضح أفيفي، أن حقيقة أن أردوغان سيسعى إلى استعادة العلاقات ليست مفاجئة بالنظر إلى بعض المصالح الأمنية المشتركة مثل إيران فى سوريا.


وأكد أنه من الجدير بالملاحظة أن الزعيم التركي سيعلن عن اهتمامه بصوت عالي كمؤشر على الاهتمام الصادق من جانبه. 
 

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