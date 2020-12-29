بدء العمل فى أكبر مشروع لتوصيل مياه الشرب للقرى في أسوان

أكدت المهندسة رقية حماد رئيس جهاز مشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بأسوان أنه تم البدء في أكبر مشروع لتوصيل مياه الشرب من محطة جبل شيشة إلى قرى أبو الريش قبلى وبحرى والأعقاب مباشرة .





تنفيذًا لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أثناء زيارته الميدانية لقرية أبو الريش نهاية الأسبوع الماضى . وأوضحت آن ذلك يأتي





وقالت المهندسة رقية حماد بأن التكلفة الإجمالية لهذا المشروع تصل إلى 75 مليون جنية وبطول 30 كم وبأقطار تتراوح ما بين 400 مللى وحتى 900 مللى بمواسير زهر مرن GRP وخرسانة سابقة الإجهاز ستربط هذه المحطة العملاقة بخزانات كبيرة إحداهما خزان أبو الريش بسعة 4 ألاف م3 ، وخزان الأعقاب بسعة ألفين م3 من أجل توفير كوب مياه نظيف لمواطنى هذه القرى .









ولفتت رئيس جهاز مشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بأسوان إلى أن ذلك يتوازى مع قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بربط هذه الخزانات بشبكة مياه هذه القرى ، بالإضافة إلى الحل العاجل من خلال رفع كفاءة محطات بهاريف والجيش لضخ مياه الشرب ، علاوة على تركيب المحابس وإعادة تأهيل الشبكات ضمن المرحلة الأولى لخطة الـ 30 مليون جنيه بتمويل من البنك الأهلى .





وكشفت أنه لحين موافقة المركز الوطنى لإستخدام أراضى الدولة على الأرض المخصصة لإنشاء محطة المعالجة الرئيسية ضمن مشروع الصرف الصحى لقرى أبو الريش قبلى وبحرى والذى تصل تكلفته الإجمالية إلى 225 مليون جنيه، تم الإتفاق مع الشركة المنفذة لتوفير كل ما يلزم لإستكمال شبكات الإنحدار ، وذلك بالتوازى للإسراع بتنفيذ هذا المشروع في فترة زمنية قياسية .





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