ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

بدء العمل فى أكبر مشروع لتوصيل مياه الشرب للقرى في أسوان

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 04:49 م
توصيل مياه الشرب
توصيل مياه الشرب للقرى في أسوان
Advertisements
شاذلى عبد الفتاح
أكدت المهندسة رقية حماد رئيس جهاز مشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بأسوان أنه تم البدء في أكبر مشروع لتوصيل مياه الشرب من محطة جبل شيشة إلى قرى أبو الريش قبلى وبحرى والأعقاب مباشرة .

وأوضحت آن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أثناء زيارته الميدانية لقرية أبو الريش نهاية الأسبوع الماضى .

وقالت المهندسة رقية حماد بأن التكلفة الإجمالية لهذا المشروع تصل إلى 75 مليون جنية وبطول 30 كم وبأقطار تتراوح ما بين 400 مللى وحتى 900 مللى بمواسير زهر مرن GRP وخرسانة سابقة الإجهاز ستربط هذه المحطة العملاقة بخزانات كبيرة إحداهما خزان أبو الريش بسعة 4 ألاف م3 ، وخزان الأعقاب بسعة ألفين م3 من أجل توفير كوب مياه نظيف لمواطنى هذه القرى .

وأقرأ أيضًا :

ولفتت رئيس جهاز مشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بأسوان إلى أن ذلك يتوازى مع قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بربط هذه الخزانات بشبكة مياه هذه القرى ، بالإضافة إلى الحل العاجل من خلال رفع كفاءة محطات بهاريف والجيش لضخ مياه الشرب ، علاوة على تركيب المحابس وإعادة تأهيل الشبكات ضمن المرحلة الأولى لخطة الـ 30 مليون جنيه بتمويل من البنك الأهلى .

وكشفت أنه لحين موافقة المركز الوطنى لإستخدام أراضى الدولة على الأرض المخصصة لإنشاء محطة المعالجة الرئيسية ضمن مشروع الصرف الصحى لقرى أبو الريش قبلى وبحرى والذى تصل تكلفته الإجمالية إلى   225 مليون جنيه، تم الإتفاق مع الشركة المنفذة لتوفير كل ما يلزم لإستكمال شبكات الإنحدار ، وذلك بالتوازى للإسراع بتنفيذ هذا المشروع في فترة زمنية قياسية .

وكان قد أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته لمسئولى المرور بتشديد الرقابة المرورية على الطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة من خلال نشر كمائن متحركة لمراقبة الطريق بالرادار للحد من السرعات الجنونية وعدم تقدير المسافات من سائقى المركبات المختلفة والتى تسببت فى وقوع العديد من الحوادث أخرها الحادث الأليم على الطريق أمام قرية فارس .
بدء العمل فى أكبر مشروع لتوصيل مياه الشرب للقرى في أسوان
بدء العمل فى أكبر مشروع لتوصيل مياه الشرب للقرى في أسوان
بدء العمل فى أكبر مشروع لتوصيل مياه الشرب للقرى في أسوان
بدء العمل فى أكبر مشروع لتوصيل مياه الشرب للقرى في أسوان
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

أسوان توجه بسرعة تركيب محول بديل بعد انقطاع مياه الشرب

"مياه أسوان" تنفذ حملات لمواجهة المتأخرات ووصلات المياه المخالفة

محافظ أسوان: 900 مليون جنيه لإدخال مياه الشرب والصرف الصحى للمناطق المحرومة.. صور

لمدة 7 ساعات.. قطع مياه الشرب عن 3 مناطق بأسوان اليوم

زارها السفير الأمريكي اليوم.. أهم 8 معلومات عن محطة مياه الشرب بروض الفرج

محافظ أسوان يلتقى أهالى قرية أبو الريش: حلول جذرية للمشكلات.. شاهد

ترشيحاتنا

هل ظهرت السلالة الخامسة من كورونا؟.. دولة جديدة تكشف عن حالات وبائية غامضة

اليوم.. الأهلي يواجه الاتحاد في إياب دوري رجال مرتبط السلة

السجن 3 سنوات مع الشغل للمتحرش أحمد بسام زكي

لادا تعيد نيفا للحياة من جديد وتطلق Lada niva 2021.. صور

ارتفاع جنوني فى أسعار الذهب وانهيار الدولار | تفاصيل

جوازة بـ 5 آلاف جنيه.. ننشر محادثات شبكة تعرى الجيزة ومتهمة: قلعت 30 دقيقة ع الواتس آب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ مكياج مثير ولافت.. منى زكي بإطلالة تخطف الأنظار

من العرقسوس القاتل إلى دبوس خياطة بالقلب.. أغرب الحالات الطبية في عام 2020

شاهد.. أغلى 10 سيارات في السعودية 2020