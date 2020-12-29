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فن

فايزة هنداوي مديرا لنادي سينما البحر المتوسط

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 09:01 م
فايزة هنداوي
فايزة هنداوي
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شيري نبيل
أعلنت إدارة الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما عن اختيار الناقدة السينمائية فايزة هنداوي، مديرا لنادي سينما أفلام دول البحر المتوسط الذي تنظمه الجمعية، ويتم من خلاله عرض أفلان مهرجان الاسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط الذي تنظمه الجمعية.
 
وكان الناقد السينمائي الأمير أباظة رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما ورئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي قد رشح الناقدة فايزة هنداوي لمنصب مدير النادي الذي يقدم عروضه في الاثنين الأخير من كل شهر بقاعة عرض سينما الهناجر  التابعة لصندوق التنمية الثقافية بداية من شهر يناير القادم.

كان مهرجان الإسكندرية السينمائى الدولى لدول البحر المتوسط  كرم فى دورته 36، والتى تحمل اسم الفنان عزت العلايلي، باقة من الفنانين خلال حفل ختام المهرجان، حيث تم تكريم الفنان عزت العلايلى الذى تحمل الدورة اسمه وتسلم تمثال عروس البحر.
 
وحضر حفل ختام مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر الأبيض المتوسط في دورته الـ 36 عدد من نجوم الفن منهم، الفنان عزت العلايلي، الفنانة كارول سماحة، الفنان صلاح عبد الله، المخرجة إيناس الدغيدي، الفنانة سلوي محمد علي، الفنان أحمد وفيق ، الفنانة إلهام شاهين ، المخرج عمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية، خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة. 

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