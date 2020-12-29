الكهرباء: مديونيات المواطنين والمؤسسات بالمليارات.. والعدادات الكودية ليست عقابا

أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء، أن تحصيل فواتير الكهرباء من الموارد الأساسية وهناك خطة تسير من استبدال العدادات التقليدية إلى مسبوقة الدفع، موضحا "العدادات مسبوقة الدفع ليست عقابا على المواطنين وفيها مزايا كثيرة جدا، وكل مواطن يستطيع أن يتابع استهلاكه".





وأضاف الدكتور أيمن حمزة، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة القاهرة والناس، مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، أن نسبة كبيرة من المواطنين نجحوا في ضبط استخدامهم من شحن العداد مسبوق الدفع، مؤكدا أن الذين تحولوا من العداد التقليدي لمسبوقة الدفع وفروا الكثير والفيصل استهلاك المواطن.





وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء، إلى أن حجم المديونيات على المواطنين والهيئات والمؤسسات كبيرة وتقدر بمليارات الجنيهات، لافتا إلى أم متأخرات المواطنين أحد المشكلات التي تواجههم ويهمهم حق الدولة والمشترك، كما أن رفع العداد التقليدي لا يتم إلا بعد توجيه إنذارات للمواطنين.



