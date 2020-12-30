إصابة الحامل بكورونا تتسبب فى ولادة مبكرة.. طبيب يوضح

قال الدكتور عمرو حسن أستاذ مساعد النساء و التوليد و العقم بقصر العيني، إن الجهاز المناعي للسيدة الحامل يضعف، وذلك فى هذه الفترة تكون أكثر عرضة للإصابة بالفيروسات.





وأضاف أستاذ مساعد النساء و التوليد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " مساء دى إم سي" المذاع على قناة " دى إم سي" تقديم الإعلامي رامي رضوان أن السيدات فى هذه الفترة عليهم تناول أدوية منع الحمل، وذلك لآن هذه الفترة ليست الفترة المناسبة للحمل.





ولفت إلى أن السيدة الحامل عليها لا تخرج من البيت الأ فى حالات الضرورة فقط، وأكد أن فيروس كورونا مرض جديد ولذلك على الجميع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية منه.





وأشار إلى أن الإصابة بالفيروس من الممكن أن تتسبب فى عملية ولادة مبكرة، ولكن كورونا لا تتسبب فى عمليات تشويه أو عيب خلقي.





وأوضح أن الدراسات مازالت تتم لمعرفة انتقال الفيروس للجنين، ولذلك على المرأة الالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال فترة الرضاعة.



