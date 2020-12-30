ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

فرنسا تشدد حظر التجوال بسبب كورونا.. وعلماء: الوضع يخرج عن السيطرة

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 04:22 ص
فرنسا تشدد قواعد
فرنسا تشدد قواعد حظر التجول في بعض المناطق بسبب كورونا
Advertisements
قسم الخارجي
أعلن وزير الصحة الفرنسي، أوليفييه فيران، أن الحكمة تدرس فرض حظر تجول مبكر في بعض المناطق التي ينتشر فيها فيروس كورونا.

وقال الوزير الفرنسي، إن حظر التجول سيبدأ في الساعة السادسة مساء، بدلا من الثامنة مساء، في عدد من المناطق شرق ووسط فرنسا بسبب انتشار كورونا.

وأوضح فيران أن إجراءات الإغلاق الجديدة ستكون سارية في 2 يناير المقبل، قابلة للتمديد ما إذا كان هناك حاجة لذلك.

وأشار المسؤول الفرنسي إلى صعوبة تخفيف قيود الإغلاق حاليا، في ظل ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في بلاده وأوروبا بأكملها.

وحذَّر من تأثير فترة أعياد الميلاد على زيادة عدد الإصابات بفيروس كورون، في وقت تجاوز عدد المصابين بالفيروس في البلاد حاجز الـ2.5 مليون حالة.

وبحسب صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية، فإن هناك نحو 20 منطقة معرضة لتشديد قواعد حظر التجوال ابتداء من يناير.

كان المجلس العلمي الذي يقدم الاستشارة للحكومة الفرنسية، حذر من أن  مسار وباء كورونا "قد يخرج عن السيطرة" بسبب احتفالات أعياد الميلاد.

وطالب المجلس العلمي في تقرير رفعه إلى الحكومة، باتخاذ إجراءات صارمة بالإغلاق في المدن والمناطق الأكثر تضررا من الفيروس.

ودعا المجلس إلى اتخاذ إجراءات سريعة في بداية يناير، لاحتواء تفشي الفيروس، والحد من الأنشطة الاجتماعية.

وتوقع في تقريره أن يتسبب ارتفاع الإصابات بسبب موسم الأعياد في خروج الوباء عن السيطرة، مع وقفزة كبيرة في عدد المصابين بالمستشفيات وغرف العناية المركزة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

وسط ارتفاع إصابات كورونا.. وزير الصحة الفرنسي يحذر من موجة ثالثة

الحكومة الفرنسية تعتزم إعادة فرض حظر تجول في باريس ومنطقة إيل دو فرانس

فرنسا تسجل 198 وفاة ونحو 10 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا

عاجل.. إصابة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بفيروس كورونا

بسبب كورونا.. الحكومة الفرنسية تلمح لإمكانية فرض إغلاق عام ثالث بعد موسم الأعياد

ترشيحاتنا

حل عملي لكيفية قضاء الصلوات الفائتة لسنوات.. الإفتاء تكشف عنه.. فيديو

فرنسا تشدد حظر التجوال بسبب كورونا.. وعلماء: الوضع يخرج عن السيطرة

رسالة قوية من الأوقاف بعد غلق مسجد النور .. و5 تعليمات يجب تنفيذها

وجبة مش مصرية.. حكاية غزو أكلة الكشري مصر

حقيقة إصابة الفنان عهدي صادق بـ فيروس كورونا

أنت المعبود.. عمر حسن يوسف يوجه رسالة لوالده

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توقعات برج الحمل 2021 .. استقرار الوضع المادي وحياة عاطفية سعيدة

بمكياج صاخب.. رضوى الشربيني تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

تناول 7 حبات يوميا من اللب السوري.. وشاهد النتيجة