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رياضة

اجتماع لـ الجبلاية اليوم لإعادة قرعة دوري الكرة النسائية

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 07:26 ص
صدى البلد
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يسري غازي
يعقد الاتحاد المصرى لكرة القدم، اجتماعا، اليوم الأربعاء، مع مندوبى الأندية المشاركة فى دورى الكرة النسائية، من أجل اعادة القرعة، بعد قرار تأجيل انطلاق منافسات بطولة الدوري المحلي، الذى كان مقررا إقامته أمس الثلاثاء.

 وأجرى اتحاد الكرة قرعة الدورى الممتاز لكرة القدم النسائية للموسم الكروى الجديد، منذ اسبوعين بمقر الاتحاد، بحضور الدكتورة سحر عبد الحق عضو اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة والمشرف على الكرة النسائية سابقا، ومازن مرزوق رئيس لجنة المسابقات السابق، ومشاركة 15 فريقا.  

ويقام الدورى على ثلاث مجموعات تضم كل مجموعة خمس فرق بنظام دورى من دور واحد، ويصعد الأول والثانى من كل مجموعة لدورى السوبر، الذى يقام من دورين لتحديد الفريق البطل، ثم يتم تقسم الفرق التسعة المتبقية على مجموعتين لتحديد الفرق الثلاثة الهابطة للقسم الثانى. 

 وأسفرت القرعة الأولى التى أقيمت فى وقت سابق لدوري الكرة النسائية عن المواجهات التالية:

- المجموعة الأولي
الأسبوع الأول 

وادي دجلة x دلفي 
اجا x البنك الأهلي 
الهرم x باي

- المجموعة الثانية 
الأسبوع الأول 

المعادي x كفر سعد 
المصري x الطيران 
مركز شباب البرجاية x باي 

- المجموعة الثالثة 
الاسبوع الأول 

الجونة x الترام 
مركز شباب الأميرية x القلعة
 صيد المحلة x باي.
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