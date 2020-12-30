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أخبار العالم

موافقة كاسحة على استخدام لقاح أكسفورد المعجزة

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 09:26 ص
حملات التطعيم تتوالي
حملات التطعيم تتوالي في العالم
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محمد علي
في عنوانٍ كبير مبشر، أعلنت بريطانيا أنها رخصت  لقاح فيروس كورونا المستجد، والواعد، الذي طورته جامعة أكسفورد مع شركة أسترا زينيكا، للاستخدام في حالات الطوارئ في المملكة المتحدة، مما يمثل خطوة أخرى في المعركة العالمية ضد الوباء، وفق ما أوردت شبكة سي إن بي سي.

من المتوقع أن يتم إطلاق التطعيم  باللقاح الجديد الأسبوع المقبل وستتم إضافته إلى لقاح بيونتيك فايرز Pfizer-BioNTech الذي تم إعطاؤه حتى الآن إلى 600 ألف شخص في المملكة المتحدة ، وفقًا للإحصاءات الحكومية.

وقالت شركة أسترازينيكا  AstraZeneca في بيان: "إن الجرعات الأولى من اللقاح تم إطلاقها الأربعاء حتى تبدأ التطعيمات في وقت مبكر من العام الجديد( أي بعد أيام)".

وأضافت أنها ”تهدف إلى توفير ملايين الجرعات في الربع الأول من العام الجديد” كجزء من اتفاقها مع حكومة المملكة المتحدة لتزويدها بما يصل إلى 100 مليون جرعة إجمالًا.

قال الوزير البريطاني مايكل جوف  إن الموافقة على لقاح AstraZeneca يمكن أن تسرع في  ابعاد شبح  عمليات الإغلاق الصارمة في البلاد ، والتي ألغت فعليًا احتفالات عيد الميلاد للملايين.

ارتفعت الحالات في لندن وجنوب إنجلترا مع ضغوط كبيرة على المستشفيات. 

ويشار إلى أن نوعًا جديدًا من فيروس كورونا الموجود في المملكة المتحدة أكثر قابلية للعدوى صار خطرًا مهددًا، حيث أدى إلى قيود سفر على الأشخاص الراغبين في مغادرة البلاد.

يسمح لقاح أكسفورد Oxford-AstraZeneca للمملكة المتحدة بتكثيف برنامج التلقيح بشكل كبير، كما ويعد أرخص من غيره ولا يحتاج إلى أن يبقى في درجات حرارة منخفضة للغاية.
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