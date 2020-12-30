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اقتصاد

البورصة تربح 8.2 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 03:28 م
صدى البلد
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محمد صبيح
اختتمت البورصة المصرية، تعاملات اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة، وربح رأس المال السوقى نحو 8.2 مليار جنيه، ليغلق عند 650.403 مليار جنيه.

 
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 1.22% ليغلق عند مستوى 10867 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.15% ليغلق عند مستوى 2240 نقطة.

وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.66% ليغلق عند مستوى 13289 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 4186 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.33% ليغلق عند مستوى 2131 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 2.29% ليغلق عند مستوى 3087 نقطة.
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