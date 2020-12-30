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أخبار البلد

دخول برج إشارات سيدي جابر في الخدمة ضمن مشروع تطوير نظم إشارات السكة الحديد

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 03:32 م
برج سيدي جابر
برج سيدي جابر
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حمادة خطاب
 أعلن الفريق مهندس كامل الوزير – وزير النقل دخول برج إشارات سيدي جابر في الخدمة وذلك ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات على خط سكة حديد القاهرة الإسكندرية بطول ٢٠٨ كم والجاري تنفيذه حاليًا بمعرفة شركة تاليس الإسبانية العالمية بنظام الكتروني حديث (EIS)  والذي يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة SIL4  (Safety integrity level معدل أمان المستوى الرابع (وهذا اعلي معدل امان في العالم). 

وأوضح الوزير  أن المشروع يتكون من (١٩ برج رئيسي و ١٥ برج ثانوي و ٨٠ مزلقان ) و  تم حتى الآن دخول عدد ١٢ برج رئيسي الخدمة وهم ( قويسنا – بركة السبع – كفر الزيات – ايتاي البارود –دمنهور – ابوحمص – طوخ – سندنهور - كفر الدوار – قها-قليوب - سيدي جابر ) و ١٠ ابراج ثانويه و  ٥٨ مزلقان  لافتا الى أن برج سيدي جابر  يتحكم  في عدد  ١٥  سيمافور  ضوئي  وعدد ١٤ موتور تحويله، مضيفا  أن تحديث نظم إشارات السكك الحديدية يهدف إلى استبدال النظام الحالي (الكهربي القديم) بآخر إلكتروني حديث، وزيادة عدد الرحلات في اليوم، وتحقيق أعلى معدلات  السلامة والأمان، لافتًا إلى أن تحديث نظم الإشارات والاتصالات يتضمن متابعة القطارات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، ونظام يتيح للسائق الإتصال بمراقب التشغيل من أي سيمافور في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة. 

ونوة وزير النقل ،  أنه جاري ومخطط تنفيذ مشروعات لتحديث نظم الإشارات على خطوط السكك الحديدية بإجمالي أطوال 1800 كم بتكلفة 46.8 مليار جنيه لزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط شبكة  السكك الحديدية.
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