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اقتصاد

اقتصاد السعودية..٢٠ فرصة عمل ونسبة توطين بأكثر من ٥٤% في قطاع الإيواء والسياحة بنجران

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 03:01 ص
صدى البلد
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وكالات
نفذت لجنة توطين الوظائف بمنطقة نجران اليوم جولات تفتيشية على نشاط الإيواء والسياحة بالمنطقة

وأوضح مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة نجران بالإنابة حمد محمد آل منصور أن اللجنة قامت بزيارة ٥٦ منشأة، حيث بلغ عدد السعوديين فيها ١٣٦ موظفًا منهم ٨ موظفات سعوديات

 فيما بلغ عدد الوافدين العاملين بالنشاط ١١٥ عاملًا من مختلف الجنسيات معظمهم يعملون في النظافة والصيانة، وجرى إنذار ٤ منشآت، وحصر ٢٠ فرصة عمل جاري تجهيزها لشغلها بالموظفين السعوديين، بينما بلغت نسبة التوطين في النشاط أكثر من ٥٤%.
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