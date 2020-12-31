اقتصاد السعودية..٢٠ فرصة عمل ونسبة توطين بأكثر من ٥٤% في قطاع الإيواء والسياحة بنجران

نفذت لجنة توطين الوظائف بمنطقة نجران اليوم جولات تفتيشية على نشاط الإيواء والسياحة بالمنطقة



وأوضح مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة نجران بالإنابة حمد محمد آل منصور أن اللجنة قامت بزيارة ٥٦ منشأة، حيث بلغ عدد السعوديين فيها ١٣٦ موظفًا منهم ٨ موظفات سعوديات



