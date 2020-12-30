عقب تفجير مطار عدن.. قرار عاجل بشأن الرحلات الجوية إلى اليمن

أعلنت الخطوط الجوية اليمنية، اليوم الأربعاء، تحويل جميع الرحلات من مطار عدن إلى مطار سيئون، عقب إغلاق مطار عدن لحين إشعار آخر، بسبب التفجير الذي تعرض له اليوم.





وكشف وزير الخارجية اليمني، أحمد بن مبارك، اليوم الأربعاء، عن الجهة التي تقف وراء تفجير مطار عدن اليمني، عقب وصول الحكومة اليمنية.





وكتب وزير الخارجية اليمني عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة تويتر: "وفقا لكل المعطيات المتوافرة للحكومة بان استهداف الحكومة اليوم في مطار عدن هو فعل اجرامي وارهابي حوثي".





وأضاف: "يجب إدانة الحادث بلغة واضحة وبدون مواربه من جميع دول العالم والمنظمات الدولية".





من ناحية أخرى، أصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، اليوم الأربعاء، قرارا بتشكيل لجنة للتحقيق في تداعيات العمل الارهابي الاجرامي الذي استهدف مطار عدن الدولي برئاسة وزير الداخلية وعضوية قيادات الاجهزة الامنية والاستخباراتية والسلطة المحلية في عدن، بالتنسيق مع تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية.



