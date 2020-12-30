ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

لإنقاذ البشرية.. نداء عاجل من منظمة الصحة العالمية إلى كل الدول

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 07:37 م
الصحة العالمية
الصحة العالمية
Advertisements
شريف سيد
دعا رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم الأربعاء، دول العالم إلى توفير 4 مليارات دولار بشكل عاجل لإيصال لقاحات كورونا لجميع أنحاء العالم. 

وقال تيدروس في ذكرى مرور عام على رصد أول إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في العالم: "يجب أن نتأكد من تحصين جميع الأشخاص المعرضين للخطر في كل مكان، وليس فقط في البلدان القادرة على تحمل تكاليف اللقاحات". 


وأضاف: "هناك ضوء في نهاية النفق ، وسنصل إلى هناك من خلال السير في الطريق معًا"، وفق ما نقلته وكالة أسوشيتد برس الأمريكية. 

ومن ناحية أخرى، أعلنت شركة استرازينيكا البريطانية، اليوم الأربعاء، أن لقاح أكسفورد، فعال مع السلالة الجديدة لفيروس كورونا.


وأعطت وكالة الأدوية البريطانية، الضوء الأخضر للقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد، طورته شركة استرازينيكا، بالتعاون مع جامعة أكسفورد، تنوي من خلاله السلطات تسريع حملة التلقيح التي باشرتها مطلع ديسمبر.

وقال ناطق باسم وزارة الصحة البريطانية "وافقت الحكومة اليوم على توصية وكالة تنظيم الأدوية والمنتجات الصحية السماح استخدام لقاح جامعة أكسفورد/أسترازينيكا ضد" فيروس كورونا المستجد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

منظمة الصحة العالمية تحذر من عواقب احتكار لقاح كورونا

مفاجأة لقاح أكسفورد المعجزة.. لماذا سيكون الأفضل في العالم؟

مراسل صدى البلد في بلجيكا يزف بشرى سارة بخصوص مصل كورونا

الصحة العالمية تحذر: توافر اللقاحات لا يعني القضاء على كورونا

جونسون: نتوقع استقبال ملايين الجرعات من لقاح فايزر في نهاية العام

طريقنا للخروج من الوباء.. أول تعليق لـ بريطانيا بعد ترخيص لقاح أكسفورد

ترشيحاتنا

أحمد موسى: النائب العام يغلق ملف الطالب الإيطالي ريجيني لعدم الوصول إلى الفاعل.. فيديو

عدد كبير من جثث الضحايا خارج صالة المطار.. انفجارات وصواريخ كاتيوشا استهدفت مطار عدن

فاضي شوية.. حمزة نمرة يطلق أغنية جديدة من ألبوم «مولود سنة 80»

مدبولي يكلف بسرعة توفير 200 مليون جنيه لتطوير الطريق الدائري

حادث إرهابي.. مقتل 28 سوريًا وإصابة 8 آخرين على طريق دير الزور

بعد الحكم بإعدام المتهمين.. والد فتاة المعادي: حق بنتي رجع

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها تريند.. أجرأ إطلالات ريم مصطفى

نشرة المرأة والصحة.. تعليمات مهمة للعزل المنزلي حال الاشتباه بـ كورونا.. نصائح التعامل مع طفلك ضعيف السمع

315 ألف جنيه.. سر حقيبة ياسمين صبري الشهيرة