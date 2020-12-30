لإنقاذ البشرية.. نداء عاجل من منظمة الصحة العالمية إلى كل الدول

دعا رئيس منظمة الصحة العالمية ، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم الأربعاء، دول العالم إلى توفير 4 مليارات دولار بشكل عاجل لإيصال لقاحات كورونا لجميع أنحاء العالم.





وقال تيدروس في ذكرى مرور عام على رصد أول إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في العالم: "يجب أن نتأكد من تحصين جميع الأشخاص المعرضين للخطر في كل مكان، وليس فقط في البلدان القادرة على تحمل تكاليف اللقاحات".









وأضاف: "هناك ضوء في نهاية النفق ، وسنصل إلى هناك من خلال السير في الطريق معًا"، وفق ما نقلته وكالة أسوشيتد برس الأمريكية.





ومن ناحية أخرى، أعلنت شركة استرازينيكا البريطانية، اليوم الأربعاء، أن لقاح أكسفورد ، فعال مع السلالة الجديدة لفيروس كورونا.









وأعطت وكالة الأدوية البريطانية، الضوء الأخضر للقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد، طورته شركة استرازينيكا، بالتعاون مع جامعة أكسفورد، تنوي من خلاله السلطات تسريع حملة التلقيح التي باشرتها مطلع ديسمبر.



