احتفالا برأس السنة.. عمر كمال لـ متابعيه: استنوني مع الإعلامي الكبير أحمد موسى

يحل المطرب عمر كمال مساء اليوم، الخميس، ضيفًا على برنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى على قناة "صدى البلد"، احتفالًا برأس السنة الميلادية.





وظهر عمر كمال وهو يوجه رسالة لمتابعيه بمتابعة حلقته مع الإعلامي أحمد موسى، قائلًا "استنوني في حلقة مميزة جدا مع الاعلامي الكبير احمد موسى هنغنى كل الاغاني الحلوة اللي انتم عاونها وهنطلعكن من جو البيوت ربنا يعدى الكورونا دي على خير هنعمل كم حلفة حلوه بكل الاغاني اللي بتحبها على صدى البلد استنوني".





وسيقدم "كمال" خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى وقدم كمال مجموعة من أشهر أغانيه منها "انتي معلمة، وبهوايا".





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