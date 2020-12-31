ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. 3 خطوات لحمايتك من خلل أمني خطير في واتساب.. والنموذج الأولي من هاتف وان بلس OnePlus 9 5G يباع بمبلغ ضخم

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 08:01 ص
اخبار التكنولوجيا
اخبار التكنولوجيا
Advertisements
قسم التكنولوجيا
نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة.


أطلقت شركة شاومي Xiaomi، أمس الثلاثاء، أول هواتف سلسلة Mi 11، ولكن لم تعلن الشركة الصينية أثناء الحدث عن الإصدار الثاني من التشكيلة الرائد، حيث لم تقدم إصدار Mi 11 Pro يوم أمس.


اكتشف باحثون فى مجال الأمن الإلكترونى فى شركة Check Point، عملية احتيال واسعة حدثت خلال الأسابيع الماضية، عبر تطبيق التراسل الأشهر واتساب WhatsApp، والتي تساعد على اختطاف حسابات الدردشة الفورية بالكامل من مالكيها.


رصد متابعون النموذج الأولي من هاتف وان بلس القادم المسمى OnePlus 9 5G، على موقع التجارة الألكترونية eBay، والذى سيباع رسميا بمبلغ ضخم قدره 3000 دولار أمريكي (أي ما يعادل 47.196 جنيها مصريا).


تخطط شركة إل جي LG، لإطلاق مجموعة جديدة من أجهزة التليفزيونات خلال حدث CES 2021 الافتراضي، وتتميز شاشات التلفاز الجديدة والتي يطلق عليها QNED Mini LED، بمزيج من الإضاءة الخلفية المصغرة بتقنية LED، وتكنولوجيا النقاط الكمومية و NanoCell من إل جي في منتج واحد.


كان عام 2020، مليئا بالتقدم والتطور في مجال أجهزة الحاسبات المحمولة، ومع إطلاق مايكروسوفت نظام التشغيل Windows 10، سعت جميع الشركات التقنية لتوفير نسخة بعض تطبيقات الهواتف الذكية لإصدار سطح المكتب الجديد، والتي نالت على إعجاب الجميع خلال العام الجاري.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

أخبار التكنولوجيا.. عرض أول فيديو لهواتف Galaxy S21.. وكيفية إجراء محادثات فيديو عبر WhatsApp Web

شاومى تحدد الموعد النهائى لإطلاق هواتف Xiaomi Mi 11

أخبار التكنولوجيا.. شاومي تعلن رسميا موعد إطلاق Xiaomi Mi 11.. و5 علامات تؤكد اختراق هاتفك

بقدرة شحن خارقة.. تسريبات جديدة تظهر تفوق هواتف OnePlus 9 على OnePlus 8

أخبار التكنولوجيا.. الصور الرسمية لهواتف Xiaomi Mi 11.. كيف تعرف أن تطبيقات هاتفك تتجس عليك؟

أخبار التكنولوجيا.. هواتف لن يتوقف عمل واتساب بها.. بالفيديو أول ظهور لـ Oppo Reno5 4G قبل إطلاقه رسميا

ترشيحاتنا

في ذكرى وفاتها.. مأساة اللحظات الأخيرة لـ إحسان القلعاوي

بـ شيك ودفعة نقدية.. قناة الزمالك: التجديد لـ أوباما لمدة 3 مواسم

ميدو: الزمالك لا يقف على أي لاعب مهما كان.. وجيرالدو يلعب Dirty Game مع الأهلي

طريقة عمل كفتة مشوية

زوج خائن يحفر نفقا سريا تحت الأرض لمقابلة عشيقته.. والصدفة تكشف خدعته

العدوى الثانية أسوأ بكثير.. سيدة تروي تجربتها بعد إصابتها بـ كورونا مرتين خلال 4 أشهر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأسعار والمواصفات.. 4 فئات من السيارة RENAULT MEGANE موديل 2021

بسبب حديثها مع حفيدتها.. مسنة 95 عاما مهددة بالطرد من شقتها.. اعرف القصة

توقعات الأبراج 2021.. الحمل ابتعد عن الاندفاع.. ومواليد هذا البرج يحذرون الارتباط هذا العام