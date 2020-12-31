أخبار التكنولوجيا.. 3 خطوات لحمايتك من خلل أمني خطير في واتساب.. والنموذج الأولي من هاتف وان بلس OnePlus 9 5G يباع بمبلغ ضخم

تخطط شركة إل جي LG، لإطلاق مجموعة جديدة من أجهزة التليفزيونات خلال حدث CES 2021 الافتراضي، وتتميز شاشات التلفاز الجديدة والتي يطلق عليها QNED Mini LED، بمزيج من الإضاءة الخلفية المصغرة بتقنية LED، وتكنولوجيا النقاط الكمومية و NanoCell من إل جي في منتج واحد.







