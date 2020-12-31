أخبار التكنولوجيا.. 3 خطوات لحمايتك من خلل أمني خطير في واتساب.. والنموذج الأولي من هاتف وان بلس OnePlus 9 5G يباع بمبلغ ضخم

نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة.
أطلقت شركة شاومي Xiaomi، أمس الثلاثاء، أول هواتف سلسلة Mi 11، ولكن لم تعلن الشركة الصينية أثناء الحدث عن الإصدار الثاني من التشكيلة الرائد، حيث لم تقدم إصدار Mi 11 Pro يوم أمس.
اكتشف باحثون فى مجال الأمن الإلكترونى فى شركة Check Point، عملية احتيال واسعة حدثت خلال الأسابيع الماضية، عبر تطبيق التراسل الأشهر واتساب WhatsApp، والتي تساعد على اختطاف حسابات الدردشة الفورية بالكامل من مالكيها.
رصد متابعون النموذج الأولي من هاتف وان بلس القادم المسمى OnePlus 9 5G، على موقع التجارة الألكترونية eBay، والذى سيباع رسميا بمبلغ ضخم قدره 3000 دولار أمريكي (أي ما يعادل 47.196 جنيها مصريا).
تخطط شركة إل جي LG، لإطلاق مجموعة جديدة من أجهزة التليفزيونات خلال حدث CES 2021 الافتراضي، وتتميز شاشات التلفاز الجديدة والتي يطلق عليها QNED Mini LED، بمزيج من الإضاءة الخلفية المصغرة بتقنية LED، وتكنولوجيا النقاط الكمومية و NanoCell من إل جي في منتج واحد.
كان عام 2020، مليئا بالتقدم والتطور في مجال أجهزة الحاسبات المحمولة، ومع إطلاق مايكروسوفت نظام التشغيل Windows 10، سعت جميع الشركات التقنية لتوفير نسخة بعض تطبيقات الهواتف الذكية لإصدار سطح المكتب الجديد، والتي نالت على إعجاب الجميع خلال العام الجاري.