ضبط 216 هاربا من أحكام قضائية في حملة أمنية بالقليوبية



كما تمكنت الحملة من ضبط 734 مخالفه منها 34 إشغال و10 نظافة و173 بائعا متجول و240 إزالة فورية و50 وصلات كهربائية غير قانونية و6 8 إعلانا مخالفا و20 فرش شاى و137 فرش مؤقت، تم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين.

وكانت أجهزة الأمن بالقليوبية قد نجحت فى كشف غموض حادث مقتل سيدة مطلقة وطفلها 5 سنوات داخل شقتها بشبرا الخيمة حيث تمكن رجال المباحث من التوصل لهوية القاتل وتبين أنه شقيقها وراء الواقعة وتولت النيابة التحقيق. وتلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد أحمد سالم الدقميري مأمور قسم ثان شبرا الخيمة بورود بلاغ بالعثور علي جثة ربة منزل وابنها طفل 5 سنوات مقتولين في مسكنهما بمحطة هاميس دائرة القسم.



انتقل اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي والمقدم حازم الخيال رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة وتم معاينة الشقة محل الواقعة والتحفظ على الجثث وتبين أن الجثتين للمدعوة "تيسير.ج" مطلقة 26 عاما ربة منزل وطفلها "مازن" 5 سنوات يعيشان بمفردهما بمنزل عائلة القتيلة الذي يقطن فيه شقيقاها أيضا.



وبالفحص والمعاينة من قبل رجال المباحث تبين أن مرتكب الواقعة هو "محمد.ج" سائق توك توك ومقيم مع القتيلة بنفس المنزل وذلك لشكه فى سلوكها حيث أن القتيلة تزوجت مرتين من قبل وتم طلاقها بعد الزيجتين وأنجبت الطفل "مازن.م.ب" 5 سنوات وتم ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.



كما تبين من التحقيقات وسؤال شهود العيان بالمنطقة أن المجني عليها مطلقة منذ فترة وتعيش مع شقيقيها وأنهما فوجئوا بهما يستغيثان بعد العثور علي الجثث التى تم نقلها لمستشفى ناصر العام لبدء التشريح.

