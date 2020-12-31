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رياضة

تقرير فرنسي: الزمالك وافق على انتقال مصطفى محمد إلى سانت إيتيان

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 04:05 م
مصطفى محمد
مصطفى محمد
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محمد السعيد
أكد تقرير فرنسي، أن نادي الزمالك وافق على انتقال مصطفى محمد صلاح لاعب الفريق، إلى نادي سانت إيتيان الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.


وذكر موقع "  but football club" الفرنسي، أن مجلس إدارة نادي الزمالك وافق على رحيل مصطفى محمد إلى سانت إيتيان، خلال الميركاتو الشتوي المقبل.


وأضافت الموقع الفرنسي، أن سبب موافقة الزمالك على رحيل مصطفى محمد، هو حاجة النادي المصري الملحة إلى الأموال في الوقت الحالي.


وتابع أن مسؤولي نادي سانت إيتيان متواجدون حاليا في القاهرة لوضع اللمسات النهائية على الصفقة".


وأشار الموقع، الى أن الصفقة لم تحسم حتى الآن، لكن مسؤولي نادي سانت إيتيان يسيرون في الاتجاه الصحيح.


وتبلغ القيمة التسويقية لـ مصطفى محمد 2.5 مليون يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.


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