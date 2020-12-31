الأوقاف تفتتح 10 مساجد غدا.. وخطبة الجمعة عن الصلابة في مواجهة الجوائح

حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة غدا بعنوان "الصلابة في مواجهة الجوائح والأزمات، والأخذ بأسباب العلم والعمل الجاد طريق العبور نحو المستقبل"، مع التأكيد على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة على عشر دقائق للخطبتين "الأولى والثانية" مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.
وفي هذا الصدد، أكد الدكتور محمد مختار، جمعة وزير الأوقاف، أن علينا مع العام الجديد أن نتحلى بمزيد من الأمل في الله (عز وجل) والأمل في غد أفضل، وأن نعمل لذلك، وألا نيأس ولا نحبط في مواجهة الجوائح والأزمات، لكن علينا في الوقت نفسه أن نأخذ بأسباب العلم وبالعمل الجاد حتى نعبر بفضل الله (عز وجل) إلى مستقبل أفضل في عالم لا مكان فيه لمن لا يأخذون بأسباب الحياة وبمنتهى الجد، مع اعتمادهم على الله (عز وجل) ولجوئهم إليه، وحسن توكلهم عليه.
وتابعت وزارة الأوقاف "نسأل الله العلي القدير أن يُعجِّل برفع البلاء عن البلاد والعباد، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين، وألا يكتب علينا ولا على أحد من خلقه غلق بيوته مرة أخرى".
وفي السياق ذاته واصلت وزارة الأوقاف اليوم، الخميس، حملتها الموسعة لنظافة وتعقيم وتطهير المساجد في جميع محافظات الجمهورية استعدادًا لإقامة شعائر صلاة الجمعة غدا، وذلك بمشاركة مجتمعية واسعة والتزام تام بجميع الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية الخاصة بفيروس كورونا المستجد.
وأكدت الوزارة أن المساجد مهبط الملائكة، لقول رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ): "... وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللهِ ، يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمِ السَّكِينَةُ، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ..."، وأن المساهمة في نظافتها وطهارتها، ولو بالكلمة، أو بدعوة للمحافظة على تطبيق الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية دليل على محبة الله (عز وجل) للعبد، فالله (عز وجل) إذا أحب عبدًا وفقه لفعل الصالحات.
كما أعلنت وزارة الأوقاف افتتاح 10 مساجد غدًا الجمعة وذلك في محافظتين ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م (666) مسجدًا حتى تاريخه ، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف لعمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى .
وكشفت الوزارة عن المساجد التي سيتم افتتاحها الجمعة غدا( بإذن الله ) هي على النحو التالي :
- مديرية أوقاف الفيوم
|م
|المسجد وعنوانه
|التنفيذ
|1.
|أبو بكر الصديق – الكعابي القديمة – سنورس
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
|2.
|الرحمن – سنوفر- مركز جنوب
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
|3.
|مكاوي – قطون – أطسا
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
|4.
|الحاجة زين – أبو حجاب – سنورس
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
|5.
|الفتح – قحافة – بندر الفيوم
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
|6.
|المدينة المنورة – المدينة الصناعية – طامية
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
|7.
|النور – ادوار رفائيل – طامية
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
|8.
|الفاروق – طامية
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
|9.
|عرفات – ترسا – سنورس
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
- مديرية أوقاف أسوان
|م
|المسجد وعنوانه
|التنفيذ
|10.
|الإمام البخاري – أسوان – مركز ادفو – الكرنك
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف