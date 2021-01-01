"ربنا يجمعني معاكي في الجنة" .. حمادة هلال ينشر صورة لوالدته الراحلة





وعلق حمادة هلال، قائلًا: "ربنا يرحمك ويجمعني معاكي في الجنة"".





وقد تفاعل معه عدد كبير من متابعيه عبر السوشيال ميديا، وانهالت التعليقات داعين لها بالرحمة.





وقد احتفل الفنان حمادة هلال مؤخرا بتحقيق أغنيته الجديدة "اية الجمال"، نجاح كبير على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب بعد طرحها بساعات قليله عبر قتاتة الرسمية.





ونشر حمادة هلال صورة له عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام وعلق عليها قائلا "الحمد لله سعيد بردود أفعال غنوة ايه الجمال وان شاء الله شغل تاني".





وطرح حمادة هلال، كليب أغنيته الجديدة بعنوان "ايه فى الجمال" وذلك عبر قناته على موقع اليوتيوب.





عمل من تأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد بكير.

View this post on Instagram A post shared by Hamada Helal (@hamadahelaleg) وتعد آخر أعمال النجم حمادة هلال هي بطولته لمسلسل "ابن أصول" الذى شارك فيه إلى جانب مجموعة من النجوم والنجمات مثل سوزان نجم الدين، أحمد حلاوة، آيتن عامر، رانيا منصور، وغيرهم فى









شارك الفنان حمادة هلال صورة تجمعه بوالدته الراحلة، ودعا لها مع بداية العام الجديد بالرحمة وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.