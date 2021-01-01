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رياضة

بعد إقرارها من اللجنة الخماسية.. أحمد مجاهد: اتحاد الكرة حذف بندين من لائحة المسابقات

الجمعة 01/يناير/2021 - 11:51 ص
أحمد مجاهد
أحمد مجاهد
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يسري غازى
أكد المهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة أن اللجنة قامت بتعديل بعض البنود فى لائحة لجنة المسابقات التى أقرتها اللجنة الخماسية المؤقتة السابقة.

وقال أحمد مجاهد فى تصريحات لصدى البلد : قمنا بحذف بندين فرضتها اللجنة الخماسية المؤقتة السابقة بلائحة لجنة المسابقات خلال الفترة الماضية.

وأوضح أن اللجنة الثلاثية قامت بإجراء تعديل فى بنود لجنة المسابقات منها بند إعادة المباراة  فى المسابقات المحلية وجعلها للظروف القهرية فقط إضافة إلى بند الغرامات المالية ومضاعفتها.

يذكر أن اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم أعلنت عن ٩ قرارات جاءت على النحو الآتي :

أولا: تعديل مواعيد القيد من 1 يناير 2021 إلى 31 يناير 2021.

ثانيا: إضافة خمسة لاعبين لكل ناد في قائمة الفريق الأول مع فتح باب الإعارات لمواجهة الظروف الاستثنائية بتفشي فيروس كورونا. 

ثالثا: الاكتفاء بدور واحد فقط لمسابقات الناشئين والبراعم باستثناء بطولات الجمهورية.

رابعا: صرف المستحقات المالية للحكام كاملة حتى نهاية الموسم السابق 19-2020.

خامسا: ايقاف سفر جميع الفرق الرياضية حتى اشعار آخر والاعتذار عن عدم المشاركة في أي بطولات ودية خلال الفترة المقبلة.

سادسا: ارجاء تشكيل جهازي المنتخبين مواليد 2003 و 2006 إلى الجلسة المقبلة بعد دراسة السير الذاتية للمرشحين.

سابعا: تكليف الدكتور مصطفى عزام بعرض موقف مشروع مركز المنتخبات الوطنية على اللجنة في اجتماعها المقبل.

ثامنا: نظرا لاقتراب الاحتفال بمئوية الاتحاد المصري لكرة القدم خلال عام 2021 ، تقرر تشكيل لجان الخاصة بذلك لضمان خروج الاحتفال بالشكل الذي يليق وعراقة وتاريخ الاتحاد المصري.

تاسعا: تكليف وليد العطار المدير التنفيذي بعرض الهيكلة الإدارية للاتحاد خلال الاجتماع المقبل
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