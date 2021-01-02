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مرأة

منها سرطان المريء.. احترس من أسباب البلع المؤلم

السبت 02/يناير/2021 - 07:07 ص
منها سرطان المرئ..
منها سرطان المرئ.. احترس من أسباب البلغ المؤلم يتشكي الكثي
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أسماء عبد الحفيظ

يتشكي الكثير من الأشخاص من مشكلة البلع المؤلم ويرجع ذلك لعدد أسباب، لذلك كشف موقع mediacl news today عن أسباب البلع المؤلم.

أسباب البلع المؤلم

أكثر أسباب البلع المؤلم شيوعًا هي:

نزلات البرد
الانفلونزا
سعال مزمن
عدوى الحلق ، مثل التهاب الحلق
ارتجاع
التهاب اللوزتين

تشمل الأسباب المحتملة الأخرى لألم البلع ما يلي:

تورم الغدد الليمفاوية في الرقبة
إصابة في الحلق
عدوى الأذن
ابتلاع حبوب كبيرة
ابتلاع الطعام المحتوي على حواف بشكل غير صحيح ، مثل الرقائق أو البسكويت
في حالات نادرة ، يمكن أن يشير البلع المؤلم إلى أنواع معينة من السرطان ، مثل سرطان المريء .

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