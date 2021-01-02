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أضرار الإفراط في تناول الشاي الأخضر.. أغلبها خطير

السبت 02/يناير/2021 - 06:02 ص
صدى البلد
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رنا عصمت
قدمت الدكتورة داليا عثمان؛ خبيرة التغذية عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أضرار الإفراط في تناول الشاى الأخضر. 

أضرار الأفراط  فى تناول الشاى الأخضر:

1: الإكثار فى تناول الشاى الأخضر قد يسبب التوتر والضغط النفسى والعصبى
2: يسبب الصداع المزمن والأرق والإجهاد الذهنى والبدنى
3: يسبب تلبك معوى واضطرابات فى الجهاز الهضمى
4: يسبب مشاكل صحية فى خلايا الكبد ومنها التليف والسرطان
5: يفقد الجسم الفيتامينات  والعناصر الغذائية التى يكتسبها من الاطعمة مثل الكالسيوم والحديد
6: يسبب الانيميا الشديدة
7: تسبب مشاكل صحية وخلل فى البنكرياس وبالتالى قد يضر مرضى السكر ويعرضهم للخطر
8: ينصح الحوامل دائما بعدم الافراط فى تناول الشاى الأخضر حيث إنه يزيد من فرص الاصابة بالإجهاض
9:الاكثار فى تناول الشاى الأخضر يسبب القلق والأرق أثناء النوم
10:يسبب الافراط فى تناول الشاى الاخضر لاضطرابات وألم شديد فى القولون
11: يسبب الإفراط فى تناول الشاى الأخضر لـ تضخم الغدة الدرقية وحدوث مشاكل صحية بها
12: يسبب مشاكل صحية فى القلب مثل الجلطات وتصلب الشرايين

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أضرار الإفراط في تناول الشاي الأخضر.. أغلبها خطير

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