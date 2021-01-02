أضرار الإفراط في تناول الشاي الأخضر.. أغلبها خطير

قدمت الدكتورة داليا عثمان؛ خبيرة التغذية عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أضرار الإفراط في تناول الشاى الأخضر.
أضرار الأفراط فى تناول الشاى الأخضر:
1: الإكثار فى تناول الشاى الأخضر قد يسبب التوتر والضغط النفسى والعصبى
2: يسبب الصداع المزمن والأرق والإجهاد الذهنى والبدنى
2: يسبب الصداع المزمن والأرق والإجهاد الذهنى والبدنى
3: يسبب تلبك معوى واضطرابات فى الجهاز الهضمى
4: يسبب مشاكل صحية فى خلايا الكبد ومنها التليف والسرطان
5: يفقد الجسم الفيتامينات والعناصر الغذائية التى يكتسبها من الاطعمة مثل الكالسيوم والحديد
6: يسبب الانيميا الشديدة
7: تسبب مشاكل صحية وخلل فى البنكرياس وبالتالى قد يضر مرضى السكر ويعرضهم للخطر
8: ينصح الحوامل دائما بعدم الافراط فى تناول الشاى الأخضر حيث إنه يزيد من فرص الاصابة بالإجهاض
9:الاكثار فى تناول الشاى الأخضر يسبب القلق والأرق أثناء النوم
10:يسبب الافراط فى تناول الشاى الاخضر لاضطرابات وألم شديد فى القولون
11: يسبب الإفراط فى تناول الشاى الأخضر لـ تضخم الغدة الدرقية وحدوث مشاكل صحية بها
12: يسبب مشاكل صحية فى القلب مثل الجلطات وتصلب الشرايين