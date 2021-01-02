أضرار الإفراط في تناول الشاي الأخضر.. أغلبها خطير

أضرار الأفراط فى تناول الشاى الأخضر:





1: الإكثار فى تناول الشاى الأخضر قد يسبب التوتر والضغط النفسى والعصبى

2: يسبب الصداع المزمن والأرق والإجهاد الذهنى والبدنى

3: يسبب تلبك معوى واضطرابات فى الجهاز الهضمى

4: يسبب مشاكل صحية فى خلايا الكبد ومنها التليف والسرطان

5: يفقد الجسم الفيتامينات والعناصر الغذائية التى يكتسبها من الاطعمة مثل الكالسيوم والحديد

6: يسبب الانيميا الشديدة

7: تسبب مشاكل صحية وخلل فى البنكرياس وبالتالى قد يضر مرضى السكر ويعرضهم للخطر

8: ينصح الحوامل دائما بعدم الافراط فى تناول الشاى الأخضر حيث إنه يزيد من فرص الاصابة بالإجهاض

9:الاكثار فى تناول الشاى الأخضر يسبب القلق والأرق أثناء النوم

10:يسبب الافراط فى تناول الشاى الاخضر لاضطرابات وألم شديد فى القولون

11: يسبب الإفراط فى تناول الشاى الأخضر لـ تضخم الغدة الدرقية وحدوث مشاكل صحية بها

12: يسبب مشاكل صحية فى القلب مثل الجلطات وتصلب الشرايين



