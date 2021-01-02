رانيا يوسف: غادة عبد الرازق محترفة في القبلة عني.. فيديو

أكدت الفنانة رانيا يوسف أنها أثناء التحضير لتصوير مشاهد القبلات، تسأل المخرج هل القبلة مهمة في المشهد أم لا.





وقالت خلال لقائها ببرنامج "مع الفارس" الذي يقدمه الإعلامي العراقي نزار الفارس بقناة "الرشيد".





:"بنسأل المخرج الأول إذا كان المشهد مهمًا أم غير مهم، وبنسأل هيتعمل إزاي وهيتاخد من أي زاوية من اليمين أو الشمال أو من فوق أو من تحت".





وتابعت : "مشهد القبلة معايا ما بيكونش فيه مشاعر.. إزاي يكون فيه مشاعر وفيه ناس حواليا.. وتصريح غادة عبد الرازق أن مشهد القبلة معاها بيكون فيه مشاعر مستغرباه ويمكن هي محترفة أكتر مني في القبلة والمشاعر وتحديدا مشاعر القبلة".





وأضافت: "مشهد القبلة يتم تصويره على أكثر من مرة وليس مرة واحدة مثلما يراه المشاهد، وقد تتم إعادته 15 مرة بأكثر من زاوية وطريقة، وبيكون أكثر من شوت وبعد كده بتتركب".





ولفتت إلى أنها ممثلة ولا ترفض تمثيل مشهد القبلة مع الفنان هاني سلامة أو أي ممثل وعندما تتفق على أي فيلم لا ترفض مشاهد القبلات فيه، معقبة: "مفيش مشاعر في مشاهد القبلات معايا وأستغرب أن غادة عبد الرازق تقول إنها بتعيش المشاعر مع مشهد القبلة".



