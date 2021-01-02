16 مواجهة شرسة بمجموعتي الصعيد والقاهرة بدوري القسم الثاني

تقام اليوم منافسات الجولة السابعة من مسابقة دورى القسم الثانى فى مجموعتي الصعيد والقاهرة وذلك في تمام الساعة والنصف عصرا .





ويسعى فريق الشرقية للدخان لمواصلة النتائج الايجابية التى حققها منذ انطلاق الموسم وتصدره مجموعة الصعيد وتوسيع الفارق مع منافسه سوهاج الذي يحتل المركز الثالث بفارق نقطتين فقط .





وفي مجموعة القاهرة يحاول فريق زد اف سي مواصلة الصدارة امام منافسه بتروجيت الباحث عن النتائج الايجابية .





وجاءت المواجهات كالتالي :

شبان المسلمين قنا - كيما أسوان

مركز شباب سمسطا - بترول أسيوط

الشرقية للدخان - سوهاج

الألومنيوم- تليفونات بني سويف

طهطا - الفيوم

أسمنت أسيوط - الإعلاميين

المنيا- ديروط

بني سويف‏ - قنا

جمهورية شبين - السكة الحديد

الداخلية - الترسانة

زد اف سي - بتروجيت

منتخب السويس- المريخ

النصر - بورتو السويس

سرس الليان - النجوم

الزرقا - كوكا كولا

القناة - طنطا‏