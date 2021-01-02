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رياضة

16 مواجهة شرسة بمجموعتي الصعيد والقاهرة بدوري القسم الثاني

السبت 02/يناير/2021 - 11:03 ص
الشرقية للدخان
الشرقية للدخان
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عبدالله هشام
تقام اليوم منافسات الجولة السابعة من مسابقة دورى القسم الثانى فى مجموعتي الصعيد والقاهرة  وذلك في تمام الساعة والنصف عصرا .  

ويسعى فريق الشرقية للدخان لمواصلة النتائج الايجابية التى حققها منذ انطلاق الموسم وتصدره مجموعة الصعيد وتوسيع الفارق مع منافسه سوهاج الذي يحتل المركز الثالث بفارق نقطتين فقط .

وفي مجموعة القاهرة يحاول فريق زد اف سي مواصلة الصدارة امام منافسه بتروجيت الباحث عن النتائج الايجابية .

وجاءت المواجهات كالتالي : 
شبان المسلمين قنا - كيما أسوان
مركز شباب سمسطا - بترول أسيوط
الشرقية للدخان - سوهاج
الألومنيوم- تليفونات بني سويف
طهطا - الفيوم
أسمنت أسيوط - الإعلاميين
المنيا- ديروط
بني سويف‏ - قنا
جمهورية شبين - السكة الحديد
الداخلية - الترسانة
زد اف سي - بتروجيت
منتخب السويس- المريخ
النصر - بورتو السويس
سرس الليان - النجوم
الزرقا - كوكا كولا
القناة - طنطا‏
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