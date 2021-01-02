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فن

أبو العينين ينعي وحيد حامد: عاش فارسا للكلمة ورحل تاركا إرثا من الإبداع وعبقرية في السرد والتأريخ

السبت 02/يناير/2021 - 02:05 م
صدى البلد
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نعى النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، الكاتب والروائي الراحل وحيد حامد الذي وافته المنية صباح اليوم.

وقال أبو العينين: بمزيد من الحزن والأسى ننعي المغفور له بإذن الله الكاتب والروائي الكبير وحيد حامد، أحد أعمدة الفن والإبداع العربى، عاش فارسا للكلمة ورحل عن دنيانا اليوم تاركا خلفه إرثا من الإبداع ومدرسة من العبقرية الفنية في السرد والتأريخ.

وتابع: رحم الله الكاتب الراحل وحيد حامد، فقد كان رمزا وفيا للفن وقيمة حقيقية لا تنفصل عن تاريخ السينما المصرية وإبداعاتها التي عانقت العالمية.

وأضاف: خالص العزاء لأسرة الكاتب الراحل وحيد حامد وأسرة السينما المصرية، سائلين الله عز وجل أن يتغمد الراحل برحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان. وإنا لله وإنا إليه راجعون
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