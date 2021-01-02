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توك شو

حزين على هذه اللحظة.. هاني شاكر يتحدث عن موقف جمعه بالعندليب

السبت 02/يناير/2021 - 05:11 م
هاني شاكر
هاني شاكر
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هاني حسين
كشف الفنان هاني شاكر، أمير الغناء العربي، نقيب الموسيقيين، كواليس وتفاصيل بدايته الفنية وكيف قدم الفنان الراحل عبد الحليم حافظ الدعم له في البدايات.

وقال هاني شاكر خلال تصريحات تليفزيونية له على قناة " إم بي سي مصر"، :"  المطرب الراحل عبد الحليم حافظ قدم الدعم لي عندما كنت أقوم بالغناء في أحد فنادق القاهرة، وطلع عبد الحليم معايا على المسرح وغنى معايا ".

وأضاف هاني شاكر:"  أنا حزين إن اللحظة دي لم يتم توثيقها وزمان مكنش فيه تصوير فيديو كتير".

وتابع هاني شاكر:"  الفنان عبد الحليم حافظ وقف جنبي إضافة إلى كل المطربين العظام، واول لما  بدأت غناء كنت عامل مشترك في حفلات كل نجوم الفن والموسيقى في مصر آنذاك ".

وأكمل هاني شاكر:" نقابل مشكلة الآن لأن الحفلات لم تصبح كثيرة مثلما كانت زمان، ولا يوجد تركيز كبير على حفلات التليفزيون واضواء المدينة ونتمنى ان تكون هناك خطة لإعادة الحفلات على التليفزيون المصري في كافة محافظات مصر".

ولفت هاني شاكر:"  مهرجان الموسيقى العربية مستمر إلى الآن ويذكرنا بحفلات التليفزيون وأضواء المدينة، ونتشرف بمجيء كل المطربين في العالم العربي للغناء في المهرجان".

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