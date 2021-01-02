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الحكومة: الداخلية وجهات أخرى منوط بها تطبيق غرامة الـ50 جنيه لعدم ارتداء الكمامة

السبت 02/يناير/2021 - 07:50 م
المستشار نادر سعد،
المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء
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أسامة علي
قال نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال الموجة الثانية، أكبر بكثير منها في الموجة الأولى ليس فى مصر فقط وإنما في باقي دول العالم، معقبا:" الأمر يمثل ناقوس خطر".

وأضاف سعد خلال مداخلة مع برنامج "مانشيت"، عبر قناة "اكسترا نيوز"، تقديم رانيا هاشم، أن اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا أصدرت قرارات ومنها غرامة عدم ارتداء الكمامة، للحد من عدد الإصابات بكورونا، تجنبا للضغط على القطاع الطبى فى مصر، معقبا:"الحمد لله القطاع الطبى حتى الآن واقف على رجليه وعلى المواطنين مساعدته". 

وكان قال سعد إنه بداية من الغد سيبدأ التحصيل الفورى لغرامة عدم ارتداء الكمامة، مؤكدا أن الأسواق الشعبية المكان الوحيدة "المفتوح" ستطبق فيه الغرامات، إضافة إلى ما ورد ضمن قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، لافتا أن أى مواطن سيتم ضبطه لا يلتزم بارتداء الكمامة، في الأماكن التى حددتها الحكومة سيتم تغريمه 50 جنيها على الفور. 

وعن آلية تحصيل الغرامات كشف "سعد"، عن أن وزارة الداخلية ستكون منوطة بهذا الأمر، إضافةً إلى بعض الجهات الأخرى داخل الوزارات، حسب القرار الذى أصدره وزير العدل المستشار عمر مروان وزير العدل حدد خلاله  الجهة التى ستقوم بتحصيل غرامة مخالفة ارتداء الكمامة داخل المصالح الحكومية.

وتابع "المواطن اللى ماشى فى الشارع، أو اللي سايق سيارته الخاصة، ليس عليه إلزام قانوني بارتداء الكمامة،أما أى مواطن موجود فى أى وسيلة نقل عام أو وسائل النقل الجماعية الخاصة فعليه الالتزام بالقرار".

وأضاف،المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن قرارات الحكومة تسري على الجميع سواء مؤسسات أو فنادق وأماكن سياحية، مؤكدًا "كل فنادق الجمهورية ملزمة بتطبيق هذه الإجراءات حتى الأماكن السياحية".  

وأوضح سعد، أن تطبيق الغرامات على مخالفي إجراءات كورونا لا تتعلق بوسائل النقل فقط ولكن هناك أماكن تمثل مصالح حكومية والبنوك ومؤسسات للدولة والمولات، والأندية والمطاعم،التى لا تلزم المواطنين بارتداء الكمامات وتتجاوز نسبة الحضور بها 50%.
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